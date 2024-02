Emissioni di CO2 dai ruscelli di montagna. Colpa dei 'salti' che favoriscono la schiuma e le bolle d’aria

Non solo auto, camini, vulcani, allevamenti intensivi: tra le fonti di emissione di C02 in atmosfera ci sono anche… i. Avete letto bene: gli insospettabili e poetici rigagnoli di alta quota, che tanto stupito rapimento emotivo ci procurano vedendoli, in realtà sono delle ‘’. È quanto ha rilevato un gruppo di ricercatori nello studio pubblicato sulla rivista "Nature Communications", intitolato “Steps dominate gas evasion from a mountain headwater stream”, che evidenzia come imontani rilascino una quantità sorprendente di CO2 Per la prima voltahanno misurato la quantità totale di emissioni di anidride carbonica dei torrenti in tutto il mondo, mostrando quanto sia importante includere i flussi di montagna nelle valutazioni del ciclo globale del carbonio . Si tratta del primo studio del genere: il ruolo svolto dainei flussi globali di carbonio non era mai stato valutato, infatti. Le emissioni di carbonio da parte dei sorsi d'acqua era già nota ed era stata già oggetto di analisi ma finora gli scienziati si erano concentrati principalmente sue su fiumi nelle regioni tropicali e boreali a bassa quota. Ora, dottoranda presso il Stream Biofilm e l’Ecosystem Research Laboratory (SBER) dell’EPFL, insieme a un team di scienziati internazionali (compresi gli italianidell’Epfl ed, idrologo dell’Università di Venezia Ca’ Foscari), ha condotto il primo studio su larga scala delle emissioni di CO2 dei torrenti montani e del loro ruolo nei flussi globali di carbonio. La ricerca è stata svolta nell’ambito del progetto europeo “DyNET: Dynamical River Networks” ed è stata coordinata dal professordel dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA). Nello specifico, i ricercatori hanno analizzato i ruscelli di montagna della Svizzera , perché sono stati oggetto di studi precedenti, quindi un facile oggetto di confronto.Il risultatole stime esistenti a livello globale riguardanti le emissioni di CO2 dai corpi d’acqua dolce. In termini assoluti infatti parliamo del 10 % sul complesso delle emissioni di Co2. Non bazzecole dunque. Le montagne coprono ile i corsi d’acqua che le drenano rappresentano complessivamente oltre un terzo del deflusso globale. Ma come mai dai ruscelli emana? I torrenti montani risultano spesso sovrasaturi di CO2 e hanno una significativa capacità di scambio con l’atmosfera, grazie proprio alla loro elevata turbolenza, in particolare in presenza di salti di fondo. "Abbiamo osservato che il frangimento del getto indotto dallenella quota dell’alveo induce un significativo rilascio localizzato di gas in atmosfera, favorito dalle bolle d’aria e dalla schiuma, le cosiddette 'white waters' che si formano a valle di ciascun salto" afferma Gianluca Botter, primo autore dello studio. Le analisi svolte hanno evidenziato che lein corrispondenza dei salti di fondo sono in genere maggiori delle emissioni che avvengono in tutte le restanti parti del corso d’acqua.