Giornata mondiale biodiversità: l'Italia è il Paese che in Europa investe di più per la salvaguardia

ella, che si celebra ogni anno il 22 maggio, dal report annuale di Legambiente emergono dati incoraggianti, secondo cui, dal 1992 ad oggi, grazie al programma Life sono stati cofinanziati in Europa oltre 5.000 progetti che hanno mobilitato 12 miliardi di euro di investimenti di cui 5,6 miliardi stanziati dalla Commissione europea a titolo di cofinanziamento. Un punto su 30 anni di protezione della natura e un momento per riflettere insieme su tutta una serie di azioni da mettere in campo per accelerare la tutela della biodiversità, oggi più che mai a rischio a causa della crisi climatica.Tra le specie al centro dei progetti Life che hanno avuto successo in Italia troviamo. Alcune di esse, come appunto il grillaio, le orchidee e il camoscio appenninico sono state letteralmente, mentre altre hanno visto un. Tra queste in particolare il, di cui è stato anche recentemente diffuso il primo monitoraggio a livello nazionale, anche se l'animale rimane ancora a rischio a causa dei conflitti con gli allevatori e il bracconaggio . L'invito di Legambiente è comunque quello di "costati all'Italia anche una procedura di infrazione, aperta lo scorso giugno dalla Commissione europea". Tra le azioni più urgenti da intraprendere ci sono la maggiore tutela della, l'incremento dellee le zone di tutela integrale entro il 2030, la promozione dellae il rafforzamento della

Per salvare la biodiversità, necessaria anche al benessere delle società umane, occorre agire partendo dalle. È la stessa Unione Europea a ricordarcelo, indicando l'urgenza di "destinare almeno ilad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità", constatando inoltre che "i terreni più ricchi di biodiversità sono spesso quelli più produttivi". Nella Giornata mondiale della biodiversità, insomma, il tema della natura nei campi coltivati è centrale almeno quanto quello della salvaguardia delle foreste e delle aree naturali. Per questo, la più grande rete di negozi biologici in Italia, ha destinato finora circa. Attraverso la differenziazione degli ambienti naturali, con delle apposite siepi, oltre un quarto delle sue attività produttive (26%) ospita specie animali rare o in forte declino, protette a livello comunitario. Ma l'idea alla base non è solo quella di salvare la natura, spiega la società una nota: nell’agricoltura biologica, infatti, è fondamentale anche conservare gli ambienti destinati alle specie autoctone, perché si tratta di validi supporti nel contrasto a parassiti e insetti che minacciano i raccolti. ", per la loro iperspecializzazione, sono tra le cause della– spiega Fausto Jori, amministratore delegato di NaturaSì – Per il biologico, invece, è importante l’equilibrio tra la moltitudine di specie animali e vegetali, sia coltivate che naturali. Perché". Se l'uomo aiuta la natura, in fin dei conti, proteggendone l'ecosistema e i suoi 'protagonisti', questa poi darà i suoi frutti migliori per la specie umana stessa.