I caffè che combattono la deforestazione: fruttati, esotici e amici dell'ambiente

Caffè, quando l'aroma rispetta l'ambiente

L'Etiopia in tazzina

Ditta Artigianale

Caffè monorigini dalla combinazione di deliziosi sapori, con note di caramelle alla pera, limonata e marzapane, fino a ciliegia rossa, kiwi e limone. Ma, soprattutto,, perché contrastano la deforestazione , tutelando la biodiversità dei paesi di origine e i coltivatori locali. Sono le caratteristiche dei nuovi chicchi presentati da Ditta Artigianale, provenienti dall’Etiopia, ed entrati di recente nella famiglia degli speciality coffee della prima linea italiana di caffetterie dedicata aldi caffè e microroastery.Selezionati direttamente da Francesco Sanapo, co-fondatore di Ditta Artigianale, insieme a, pluripremiato campione baristi, durante il suo ultimo viaggio in Etiopia alla ricerca delle migliori varietà da portare per la prima volta in Italia, questi aromi prendono il nome di Uraga e Almaz Teklu. Entrambi rappresentano una barriera contro la deforestazione , in quanto le piccole aziende agricole che li producono promuovono la conservazione delesistente attraverso un approccio alla coltivazione attento al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia della biodiversità , applicando metodi naturali e il pieno rispetto dei lavoratori.Insomma, rappresentano gli ultimi baluardi contro le sempre più diffuse pratiche che uccidono le foreste dove crescono le piantagioni, impoverendo il terreno e creando numerosi dissesti. Una piaga che ha portato l’Etiopia ad avere uno deidi abbattimentodel continente. Nel Ventesimo secolo si è passati dal 40% di copertura forestale del territorio al 4,6%. Ciò rende, quindi, ila siccità, desertificazione e alluvioni “Le varietà che abbiamo selezionato in Ditta Artigianale sposano pienamente la nostra filosofia di voler promuovere un" spiega Francesco Sanapo. "Non vogliamo solamente far conoscere al pubblico le esclusive varietà etiopi, ma anche sensibilizzare su tutto quello che si nasconde dietro a una semplice tazzina, partendo dalle storie e dall’impegno dei coltivatori" aggiunge. Un esempio?, contadina del villaggio di Chelchelie e madre di cinque figli, che è stata la prima donna etiope a esportare il suo caffè con il proprio nome. "Una rarità assoluta per le donne di questo paese. Vogliamo quindi dare voce a questi produttori, che combattono ogni giorno, tra mille difficoltà, per salvare la loro terra e il prodotto che tutti noi amiamo” conclude.L'"Uraga" proviene dall’omonima regione etiope, nella zona di Guji e viene coltivato utilizzando varietà locali miste conosciute come Mixed Heirloom, che conferiscono al coffee una ricchezza ed una complessità uniche. All’assaggio presenta una. Le note predominanti includono caramelle alla pera, che dona al caffè un gusto fruttato, la limonata, che aggiunge una nota fresca e vivace, e il marzapane, che offre al coffee una piacevole dolcezza dall’aroma leggermente nocciolato. Viene lavorato con metodo naturale, grazie al quale le ciliegie del coffee vengono lasciate essiccare con il chicco ancora all'interno. Questo metodo permette di assorbire i sapori e gli zuccheri naturali presenti nella polpa, creando un profilo di gusto distintivo.La mission di Ditta Artigianale, fondata nel 2013 da Francesco Sanapo, pluripremiato campione barista e assaggiatore e da Patrick Hoffer, è quella di portare in Italia. Ma non solo. Vuole anche raccontarli in maniera completamente diversa, mettendo in campo la totale trasparenza e l’impegno allain tutti e per tutti gli step produttivi. I pregiati chicchi vengonoma utilizzando la migliore tecnologia perché l'obiettivo è esaltare, attraverso la tostatura, le caratteristiche naturali di ogni singolo coffee. Ditta Artigianale è anche microtorrefazione e i coffee, tostati e serviti freschi, sono disponibili per l’acquisto anche su www.dittaartigianale.it.