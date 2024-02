La prima astronauta saudita nello spazio: Rayyanah Barnawi vola sulla Iss

Gli esperimenti per l'umanità

Rayyanah Barnawi sarà laa volare nello spazio. Il 21 maggio lei e il collega Ali AlQarni, faranno parte della missione AX-2 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Con loro faranno parte dell'equipaggio Peggy Whitson, ex astronauta della Nasa che ora vola per Axiom, e John Shoffner, il pilota.Il loro compito, una volta raggiunta la base in orbita, sarà quello di condurre esperimenti di ricerca scientifica innovativi a beneficio dell'intera umanità, come i gruppi che li hanno preceduti - tra cui quelli guidati dalla nostra, prima astronauta italiana ed europea alla guida della Stazione - e quelli che verranno. La missione AX-2 sarà lanciata da un razzo SpaceX Falcon 9 dal Kennedy Space Center della Nasa, in Florida, e l'equipaggio viaggerà da e verso la ISS in una capsula SpaceX Dragon 2 chiamataGli astronauti, tra i quali i due appartenenti alla Saudi Space Commission , condurrannoscientifici innovativi e pionieristici in condizioni di, tra cui l'analisi delle implicazioni dello spazio sulla salute umana e la tecnologia di semina delle nuvole, che mira a contribuire all'aumento delle precipitazioni in molti Paesi.In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione locale, a bordo della Stazione spaziale internazionale saranno condotti anche progetti didattici in tempo reale, con 12.000 studenti che assisteranno dall’Arabia Saudita a quello che accade in orbita. L'obiettivo èdi scienziati e aspiranti astronauti e astronaute, ma anche quello fondamentale di incoraggiare un maggior numero di bambine, ragazze e giovani donne a intraprendere(science, technology, engineering and mathematics). Il successo di questa missione mira a rafforzare la posizione globale dell'Arabia Saudita nel campo dell'e della ricerca di innovazione. La spedizione costituirà una pietra miliare nel programma degli astronauti, ideato per preparare quelli futuri e gli ingegneri attraverso progetti educativi e di formazione di qualità, contribuendo in ultima analisi a raggiungere gli obiettivi dellaDallo spazio arriveranno quindi indicazioni fondamentali per il quadro strategico che punta adell'Arabia Saudita, diversificare la sua economia ecome sanità, istruzione, infrastrutture, attività ricreative e turismo. Gli obiettivi strategici chiave includono il rafforzamento delle attività economiche e di investimento, l'incremento del commercio non petrolifero tra Paesi e la promozione di un'immagine meno rigida e più secolare del Regno., classe 1988, è una dei quattro protagonisti della missione privata Ax-2, che trascorrerà dieci giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Sarà la prima donna saudita ad andare nello spazio, una vera e propria pioniera della professione. In tasca ha un master in scienze biomediche dell'Alfaisal University e una laurea in scienze biomediche (ReGD) conseguita all'Università di Otago in Nuova Zelanda. Ha, inoltre, più di nove anni di esperienza nei programmi di reengineering delle cellule staminali e dei tessuti, tanto che nel corso della sua carriera ha gestito molti progetti di ricerca sul cancro al seno e pubblicato diverse pubblicazioni nello stesso campo.In merito alla prossima missione afferma: "La ricerca spaziale si libra su tutta l'umanità, letteralmente e figurativamente. Come tale, dovrebbe includere le voci e le prospettive di unache coinvolge non solo una diversità di nazioni, ma anche una diversità di persone. Sono onorata di rappresentare il crescente contributo dell'Arabia Saudita in questo campo e orgogliosa di essere la prima donna saudita ad andare nello spazio. Spero che questa missione ispiri le ragazze di diversa provenienza, che non sempre hanno avuto queste opportunità, ad abbracciare i loro talenti e il loro intelletto, e a sapere che hanno un ruolo cruciale da svolgere per far progredire la conoscenza umana".La Commissione Spaziale Saudita (SSC) è stata istituita per ordine regio nel dicembre 2018 (Rabi II 1440). Un passo avanti coraggioso al servizio di un futuro innovativo che guarda alle più recenti tecnologie e opportunità dell'industria spaziale saudita. Con il Regno che si muove verso una qualità di vita innovativa, l'SSC dimostra una visione mirata a creare ambienti migliori e sicuri per i suoi cittadini, consentendo al contempo prospettive di invenzioni economiche e monetarie lucrative.