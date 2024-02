La rivolta degli scienziati: contro il cambiamento climatico sono disposti anche a farsi arrestare

"Devo proteggere i miei figli e il pianeta che amo"

Dalle parole ai fatti

eco mediatica suscitata dal suo arresto Peter Kalmus è riuscito perlomeno a smuovere un po' le coscienze, diventando il volto del nuovo modo di trattare la crisi globale in corso da parte degli scienziati. In un articolo pubblicato sul "È da tanto che noi scienziati del clima abbiamo cercato di avvisarvi su ciò che sta accadendo" recita una frase in apertura del sito dello scienziato climatico. Ma parlare non basta più e di fronte alla rapidissima avanzata dei cambiamenti sul Pianeta è necessario agire, e farlo da subito. Con laPeter Kalmus è riuscito perlomeno a smuovere un po' le coscienze, diventando il volto del nuovo modo di trattare la crisi globale in corso da parte degli scienziati. In un articolo pubblicato sul Guardian , l'attivista americano spiega perché ha deciso di intraprendere azioni di protesta concrete per sensibilizzare la popolazione: "Se tutti potessero vedere ciò che io vedo arrivare, la società passerebbe in modalità di emergenza climatica e metterebbe fine ai combustibili fossili in pochi anni - ha scritto - Odio essere una Cassandra. [...] Quando sono passato dall'astrofisica alle scienze della Terra nel 2012, ho capito che i fatti da soli non stavano convincendo i leader mondiali ad agire. Così ho esplorato altri modi per generare un cambiamento sociale, mentre ero sempre più preoccupato. Ho aderito alla Citizens' Climate Lobby. Ho ridotto le mie emissioni del 90% e ho scritto un libro su come questo si è rivelato essere soddisfacente, divertente, e stimolante. Ho rinunciato a volare, ho aperto un sito web per incoraggiare gli altri e ho coinvolto i colleghi nel fare pressione sull'American Geophysical Union per ridurre i voli accademici. E tutto questo è avvenuto nel mio tempo libero e con unscientifica". Le manifestazioni nel mondo Oltre a Kalmus e ai suoi colleghi, dopo la pubblicazione dell'ultimo report Ipcc, si sono svolte azioni di protesta in tutto il mondo. Anche in Italia. A Roma, ad esempio, quattro attivisti, indossando camici bianchi, si sono incatenati ai cancelli di accesso dell'Università La Sapienza, ma sono poi stati fatti allontanare dalla polizia per la manifestazione non autorizzata, mentre a Maghera (Ve) sono stati gli scienziati stessi a legarsi con delle catene ai cancelli della raffineria Eni, come riporta La Repubblica. Ancora, sempre come testimonia il quotidiano, a Torino Scientist Rebellion ha incollato l'ultimo report Ipcc sulle vetrate del palazzo della Regione Piemonte. All'estero sono stati oltre 25 i Paesi che hanno aderito alle proteste, tra cui la Spagna, dove nella capitale Madrid i manifestanti hanno gettato vernice rossa sul palazzo del Parlamento spagnolo, la Germania, il Regno Unito, la Danimarca, e poi Ecuador, Ruanda, Sierra Leone, Colombia, Malawi e così via. In ognuno di questi Stati gli scienziati sono scesi in strada rischiando la loro carriera, perché, come afferma il 47enne della Nasa, "siamo disperati: stiamo piangendo, implorando e facendoci arrestare" pur di sensibilizzare il mondo che le cose devono cambiare perché esista un futuro.

Non più solo Greta e i Fridays For Future . Aci sono ora anche gli, che pur di mettere in guardia dai rischi concreti verso cui stiamo precipitando in termini climatici e ambientali, escono dai loro laboratori e scendono in strada come i giovani manifestanti. E poi sui social, attraverso le tv e la Rete, stufi di far sentire la propria voce solo attraverso il lavoro e di non essere ascoltati. Per fare un paragone, insomma, sarebbe come dire che il dottor Randall Mindy (Leonardo Di Caprio) del film rivelazione Don't Look Up è vivo e vegeto (e reale), e lotta insieme a noi. Ed è persino disposto a farsi arrestare."Stiamo andando verso una fottuta catastrofe", ha detto lo scienziato climatico della NASA @climatehuman ) in un appello commossoa Los Angeles. Kalmus, fisico di 47 anni, si occupa di studiare, attraverso dati e modelli satellitari, quanto rapidamente sta cambiando il clima sulla Terra, concentrandosi in particolare su scenari di perdita della biodiversità ed eventi metereologici estremi. Ma Peter è ancheche vuole proteggere le generazioni future dal disastro: "Sono stato arrestato mercoledì scorso (il 6 aprile, ndr) mentre facevo un atto di disobbedienza civile in une proteggere il pianeta che amo".Leader di, una coalizione globale di ricercatori, ambientalisti, fisici che lottano per la giustizia climatica, Peter Kalmus è tra gli oltreche dalle parole hanno deciso di passare ai fatti , portando avanti iniziative di protesta mirate contro quelle aziende e quelle realtà ritenute le principali responsabili del cambiamento climatico . Lo scorso 6 aprile, ad esempio, dopo la pubblicazione dell'ultimo rapporto dell'ONU sul clima in cui sono riportatese non verranno prese misure drastiche, il 47enne ha partecipato insieme agli altri esperti a un delle decine di manifestazioni organizzate in tutto il mondo. In particolare Kalmus ha scelto di incatenarsi di fronte alla Chase Bank perché l'istituto è uno dei maggiori investitori nell', il che significa, secondo lo scienziato, che "sta letteralmente finanziando la distruzione del sistema Terra e questo deve finire". Il fisico della Nasa, poco dopo, è stato fermato dalle forze dell'ordine insieme ad altri membri della Scientist Rebellion.