Pillola anticoncezionale gratis sul modello francese: la riunione di Aifa per decidere

? Non ancora, ma il progetto è "". È infatti iniziato oggi il percorso tecnico-scientifico che potrebbe portare, speriamo in un prossimo futuro, alla gratuità del farmaco per le ragazze, così come già avviene in Francia. Oltralpe la rivoluzione in materia di diritti riproduttivi femminili è stata avviata recentemente, con la proposta del ministro della Salute e della Prevenzione François Braun di rendere la pillola del giorno dopo gratuita e disponibile senza ricetta per tutte le donne. In Italia, invece, si tratterebbe di fornire alle giovani una forma di contraccezione (non c'emergenza) gratis, dando un forte impulso al riequilibrio di quelle disparità che esistono in materia tra maschi e femmine Le commissioni competenti dell'Agenzia italiana del farmaco (), quindi quella tecnico scientifica (Cts) e il comitato prezzi e rimborso (Cpr), si sono infatti riunite per decidere il percorso da adottare per arrivare alla. Il tema era all'ordine del giorno della riunione di mercoledì 5 ottobre e la decisione di Ctf e Cpr, se positiva, seguirebbe l'esempio di quanto già avviene in alcuneitaliane. In Emilia-Romagna, Toscana , Puglia e Lombardia, infatti, le under 25 possono già oggi richiedere la pillola gratuitamente ai consultori . Secondo i dati riportati dall'Agenzia, sono 2,5 milioni le italiane che fanno uso quotidiano dell'anticoncezionale. La possibilità che l'Aifa decida per la pillola contraccettiva gratis alle under 25 "è uno step sicuramente", sostiene il ginecologo Emilio Arisi, già presidente della Società medica italiana per la contraccezione (Smic), intervistato dall'Adnkronos Salute. "Come ginecologi avevamo già presentato nel 2018 un documento su questa possibilità - aggiunge - dimostrando come fosse un, un passo in avanti per la salute sessuale e riproduttiva della donna, perché si evitano le gravidanze non programmate o indesiderate, e anche un risparmio per il Servizio sanitario nazionale".Lo specialista richiama quindi un tema particolarmente sensibile, come quello delle gravidanze indesiderate, che si collega inevitabilmente a quello dell'aborto. E che sta infiammando, da qualche settimana, pre e post elezioni, il dibattito pubblico italiano. "Il nostro punto di riferimento dovrebbe essere la Francia - prosegue Arisi - dove oltre alla pillola contraccettiva, è gratis anche quella d'emergenza. Il ministro della Sanità francese, un medico di emergenza, ha detto apertamente che se l'accesso a questi farmaci è gratuito per le donne c'è una significativa, di conseguenza anche, e", conclude il ginecologo, schierandosi dunque apertamente a favore della gratuità dei contraccettivi orali. Di tutt'altra opinione - e come non ci si poteva aspettare nulla di diverso - Mario Adinolfi , che affida a Twitter il suo pensiero: "Tra Ru486 nei consultori, pillola dei 5 giorni dopo senza ricetta a tutte, anticoncezionali gratis, si fa ogni cosa per non far nascere figli - scrive il presidente nazionale del Popolo della Famiglia -.". Di cui lui evidentemente si intende più dei medici e degli scienziati.