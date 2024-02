Scoperte per la prima volta microplastiche nel latte materno: "Grave rischio per i neonati"

La ricerca degli scienziati italiani

I rischi per i bambini

Erano state scoperte nella carne animale e negli organi dell'essere umano, così come nel sangue . Ora anche. Le microplastiche sembrano essere ovunque, nell'ambiente quanto ormai anche all'interno dell'organismo umano. L'ultima scoperta, pubblicata sulla rivista Polymers, suscita grande preoccupazione nei ricercatori, per il potenziale, già esposti in tenera età a questi agenti contaminanti chimici, a cui sono particolarmente vulnerabili. Per questo gli stessi scienziati affermano che vadano effettuate urgentemente ulteriori ricerche. Per scongiurare anche il rischio di allarme sociale, che potrebbe spingere migliaia di madri a preferire metodi alternativi all' allattamento al seno , che, invece, rimane di gran lunga il miglior nutrimento per il bambino.La scoperta è avvenuta in Italia: i, infatti, sono stati prelevati da 34 madri sane una settimana dopo il parto a Roma. Neldi essi sono state rilevate. Precedenti ricerche avevano già dimostrato gli effetti tossici delle microplastiche su cellule umane, animali da laboratorio e fauna marina, ma l'impatto su persone viventi rimane sconosciuto. Le plastiche contengono spesso sostanze chimiche nocive, come gli, che sono già stati rilevati in passato nel latte materno. Le donne, come certifica lo studio, avrebbero fatto uso di alimenti e bevande in confezioni di plastica e di frutti di mare, nonché di prodotti per l'igiene personale contenenti plastica. Questo però non basta a giustificare la presenza di microplastiche nell'alimento per i loro figli, ma suggerisce qualcosa di più allarmante: l'a queste particelle è "" data la loro onnipresenza nell'ambiente , hanno affermato i ricercatori. Per capire poi quali siano i principali fattori di rischio, invece, sono necessari ulteriori studi.Il team italiano che ha effettuato la scoperta aveva già ha identificato le microplasticheumana nel 2020. "La presenza di microplastiche nel latte materno aumenta la nostra grande preoccupazione per una popolazione di neonati– dichiara al Guardian la dottoressa Valentina Notarstefano, dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona –. Sarà fondamentale valutare i modi pera questi contaminanti. Ma va sottolineato che i vantaggi dell'allattamento al seno sono molto maggiori degli svantaggi causati dalla presenza di microplastiche inquinanti – aggiunge –. Studi come il nostro non devono ridurre questa pratica, ma invece sensibilizzare l'opinione pubblica per fare pressione sui politici affinché promuovano". Altre ricerche dell'ultimo periodo infatti hanno rivelato che i bambini che assumono il latte con ilprobabilmente ingeriscono milioni di microplastiche al giorno e che anche il latte vaccino può contenere microplastiche. Purtroppo questa onnipresenza di questi agenti inquinante è dovuta alle enormi quantità di rifiuti plastici che vengono scaricati nell'ambiente ogni giorno, contaminando l'intero pianeta, dalla cima del Monte Everest agli oceani più profondi. Anche se in questo studio non sono stati identificatiper le microplastiche, Notarstefano ha dichiarato: "Vorremmo consigliare alle donne in gravidanza di prestare maggiore, cosmetici e dentifrici contenenti microplastiche e vestiti realizzati con tessuti sintetici".