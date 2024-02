Sos ambiente: cosa sta succedendo nel mare di Israele? Migliaia di meduse a galla

Migliaia e migliaia dicircondano una barca: sono immagini spettacolari quelle riprese da un drone e che arrivano da, dove il mare di Haifa è letteralmente preso d’assalto da un’infinità di esemplari, che si notano chiaramente a pelo d'acqua formando una distesa di puntini. Si tratta di una vera e propriae il loro proliferarsi ha una causa ben precisa: ilUn fenomeno che, a Israele, rende: impossibile dirigersi in mare aperto e pensare di gettare le reti. Stessa allarmante situazione in, dove i bagnanti si armano di secchielli e retini per rimuoverle, visto che a volte risulta addiritturaper evitare di essere punti dai loro. Ma non bisogna andare lontano per rendersi conto quanto il fenomeno sia preoccupante e diffuso: un’altra invasione di meduse si sta verificando in, da Santa Marinella a Fregene, dove l’allarme è scattato in diverse parti del. Una concentrazione anomala, che si verifica soprattutto il pomeriggio, quando la temperatura del mare si surriscalda ulteriormente. Prima di tuffarsi bisogna dunque prestare la massima attenzione a non entrare in contatto col loroAppartengono alla specie '' e toccarle o solo sfiorarle significa andare incontro a irritazioni della pelle molto dolorose. Questo tipo di meduse, che possono essere di piccole o grandi dimensioni, si avvicinano al litoraledi cui le alte temperature favoriscono la fioritura. Il resto lo fa l’aumento della ricchezza di nutrimento nell’acqua, in cui prolifica il plancton di cui le meduse si cibano. Per fortuna quelle presenti nel litorale romano non appartengono alle ‘’, specie ben più pericolosa che può portare al ricovero in ospedale e addirittura alla morte. Le meduse nostrane sono per lo più innocue, a differenza di quelle tropicali o sub tropicali che arrivano attraverso il canale di Suez, come la, avvistata negli anni scorsi al largo della Sicilia, della Sardegna e a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. O dellaavvistata nel Canale di Sicilia, lungo le coste della Sardegna o nello Stretto di Messina.È oramai qualche anno che, ogni estate, si verificano invasioni di queste masse gelatinose, fastidiose e pericolose. Per varie cause, dall’innalzamento delle temperature globali che favoriscono la loro migrazione, alla costruzione di dighe pensate per prevenire l’erosione costiera e di porti turistici, che finiscono per trasformarsi in un habitat ideale per le meduse. E poi c’è il depauperamento dei loro competitori alimentari, tra cui le, oltre alle popolazioni di grossi pesci predatori. Intanto lesi stanno mobilitando per evitare che vengano pescate e lasciate squagliare al sole: una fine atroce che si può loro evitare semplicemente allontanandole, o allontanandosi, dagli specchi d’acqua più pericolosi.