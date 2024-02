Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone: addio all'Isola dei famosi

La coppia Cecchi Paone-Antolini: addio all'Isola

Sono tornati online su WhatsApp. Il ritorno del segnale di fatto ha notificato che i due concorrenti dell' Isola dei famosi sono tornati sulla terraferma. Addio quindi all'edizione "arcobaleno" del tv show. E' la stessa produzione del reality a svelare il motivo dell'abbandono da parte della coppia con un post su Instagram.Questo il test del post sul profilo Instagram: "Simone Antolini ha dovuto lasciare il programma per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura!", si legge nel post. I due sono stati ladi un reality show italiano . Una quota arcobaleno importante in questo periodo storico dove i diritti delle coppie omosessuali sono sotto attacco in Italia (le recenti polemiche sul riconoscimento dei figli delle coppie gay ) e non solo: dagli Usa all’ Uganda è una ‘caccia alle streghe’. I due erano sbarcati sull'Isola proprio per ricordare che sono “”. Ma purtroppo la favola si è spenta ben presto.Forse. Di sicuro già nel corso dell'ultima puntata il giornalista aveva già dato segnale di voler mollare. Ritrovatosi nelle condizioni di dover gareggiare da solo,, specificando che gli accordi che hanno regolato il suo ingresso all'Isola dei famosi e del suo compagno nel cast sarebbero stati diversi. ", aveva precisato Cecchi Paone. Ilary Blasi, conduttrice del programma, a quel punto lo aveva invitato ad andare temporaneamente avanti fino alla fine della puntata, in attesa che la posizione della coppia fosse tornata chiara attraverso un accordo con la produzione del reality show.Infatti c'è da dire che il giornalista, conduttore, saggista e politico italiano (61 anni), aveva deciso di partecipare per la terza volta all'avventura da naufrago con un intento preciso: andare in coppiacon il suo compagno. Simone Antolini infatti ha 24 anni, quindi bentra lui e la sua metà. E' nato in provincia di Ascoli Piceno il 1 ottobre del 1999. E’ studente di scienze giuridiche e nel tempo libero aiuta i genitori nel negozio di alimentari che vende prodotti a km zero Il suo nome è salito alla ribalta nelle cronache rosa per il fidanzamento con Cecchi Paone. Quale messaggio ci piacerebbe mandare? Sentiamo una grande responsabilità. Vorremo mostrare. Non vogliamo fare proclami, ma solo far vedere che un uomo adulto e un ragazzo si amano e possono essere uno dei tanti modelli possibili di coppia”.Si è chiusa l'esperienza sull'Isola dei famosi per la celebre coppia. A chiarire le cause scatenanti è la produzione del fortunato reality show di Canale 5. A quanto sembrerebbe sono state proprioa mettere fine al gioco per entrambi i concorrenti. Ma cosa è successo a Antolini? Il compagno di Alessandro Cecchi Paone aveva temporaneamente abbandonato l'Isola a causa di unche non gli aveva consentito di prendere parte all'ultima puntata. "Dovrebbe rientrare nei prossimi giorni", avevano specificato "ha avuto un calo di pressione dovuto alle difficili condizioni con cui devono convivere i naufraghi sull'isola, ma è tutto sotto controllo e dovrebbe tornare presto". Un rientro che a tutti gli effetti è naufragato per i due che hanno sventolato bandiera bianca e sono rientrati sulla terraferma.Alessandro Cecchi Paone è stato uno dei primi a ‘dare scandalo’ rivelando pubblicamente la sua omosessualità. Parlando del suo coming out , aveva raccontato che quando decise di farlo, bensì di perdere la stima e l'affetto della sua ex moglie. Il giornalista è stato, infatti, sposato fino al 2001 con. “Rivelare la mia omosessualità non mi ha danneggiato a livello lavorativo – aveva detto Cecchi Paone - anzi c'è stata una saldatura ulteriore del pubblico nei miei confronti.su una cosa che molti nascondono e questo è piaciuto anche a chi poteva essere minaccioso". La verità è subito stata apprezzata dai fan del giornalista. "Pochi giorni dopo il coming out – aveva aggiunto - sono andato a fare benzina e il ragazzo che lavorava lì mi ha detto: 'Tu sei gay io sono etero, ma hai avuto più palle di me'. Ho avuto coraggio è vero”.Più difficile la confessione all'ex moglie. “Quando ho detto a mia moglie della mia omosessualità – aveva detto Cecchi Paone - lei non si è né arrabbiata né niente, ma ovviamente da quel momento cambiava tutto”. I due sono rimasti amici e in. Da allora Alessandro Cecchi Paone ha cercato una nuova felicità e sembra averla trovata col suo Simone: “Avete fotografato un bel momento tra di noi – spiega alla rivista – durante l’estate la nostra storia è cresciuta”. Dagli scatti si vede chiaramente che tra i due c’è, molto affiatamento: una storia tenuta alla larga dai social ma di cui il popolare giornalista parla con molta tranquillità.