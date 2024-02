Aracataca, nuova avventura in bici per Jovanotti

L’avventura in Sudamerica

è la nuova avventura in bici di, in arte Jovanotti . Il cantautore ospite in esclusiva a “Che Tempo Che Fa”, di Fabio Faziosu Raitre, presenta “Aracataca. Non voglio cambiare pianeta 2”, unnel quale torna ad attraversare in bicicletta il. Il viaggio dell’ambientalista e pacifista Jovanotti sbarca su RaiPlaya tre anni esatti (24 aprile 2020) dal grande successo della prima stagione, #nonvogliocambiarepianeta. “Gli ultimi tre anni hanno cambiato la prospettiva. Dopo la pandemia che è stata unae personale era tempo di riformattare e di ripartire”: con queste premesse Jovanotti è partito in sella alla sua bici in direzione Aracataca (Colombia), armato diper riprendere il viaggio.Dall’Ecuador alla Colombia , dalle Ande all’ Amazzonia e dall’Oceano alla mitica Macondo. Una pedalata lunga– e 50mila metri di dislivello – tra salite e discese, foreste e cascate, sentieri e autostrade. Jovanotti torna così in sella con un nuovo e suggestivo viaggio in bicicletta in Sud America. E attraverso mari e oceani, villaggi e periferie, pueblos e città, racconta la magia di questa avventura al ritmo di tanta, tantissimaIl docutrip è diviso in 22 puntate (da 15 minuti). Perché 22? Ventidue sonoche lo hanno accompagnato giorno dopo giorno. Nel docutrip si vede un Lorenzo Cherubini che si mette a nudo, davanti alla fatica e alla curiosità, per raccontare e raccontarsi in une sempre diverso, nel segno della libertà, della spontaneità, dello sguardo aperto e ingenuo, del gioco e della consapevolezza. "Un racconto on the road come poteva esserlo l'Odissea... Non c'è nessuno che vince o che perde" spiega il cantautore. E aggiunge: "E avanti, una pedalata alla volta ce la faremo e se non ce la faremo, ce la farà quello dopo di noi, perchée si impara da quello che si fa". “Aspettavamo da tempo il ritorno di Lorenzo Jovanotti su RaiPlay con 'Non voglio cambiare pianeta 2' – sottolinea, direttore di RaiPlay –. Siamo finalmente pronti a regalare al nostro pubblico questo straordinario viaggio in ventidue tappe, con la certezza chedel racconto di Lorenzo sarà fonte di energia, ispirazione, bellezza”.Per Jovanotti, se Aracataca deve avere un obiettivo è solo uno: "quello di comunicare il". E rivolgendosi in particolare ai giovani, dice: "Prendete e partite, anche perché andare in bici è meno costoso che restare a casa: in un'epoca di passioni tristi, per me opporsi a questo è unaa". Secondo l'artista "viviamo al centro di bombardamenti di notizie e ci sembra che il mondo ci raggiunga, ma al contrario raggiungere il mondo è necessario, perché altrimenti ti rende impotente rispetto al tuo potenziale di poterlo cambiare.rimane una delle grandi esperienza che l'essere umano può fare". E aggiunge: "Sono stati anni terribili per gli adolescenti, che vivono una sorta di stress post-traumatico. Ma non siate tristi, perché altrimenti sarete manipolabili: è la natura del potere. Non lo dico io, ma lo diceva Spinoza. E allora viaggiate, andate dove avete la sensazione di".Aracataca è statodall’artista con una piccolissima action camera e un cellulare. Un format che non è un format ma un docutrip per far scorrere immagini, pensieri, emozioni con unacompletamente originale scritta, suonata e cantata da Lorenzo Jovanotti. Prodotto da Soleluna, "Aracataca" è montato e diretto da, realizzato con Federico Taddia.Il 2022 ha visto il ritorno di Lorenzo Cherubini con il suo “ Jova Beach Party ”, l’evento musicale dell’estate, con 21 date in alcune delle più belle spiagge italiane. A dicembre l’uscita del suo quindicesimo album in studio “ Il disco del sole ”, è stato anticipato dal singolo “Se lo senti lo sai” in vetta a tutte le classifiche dei brani più suonati. I primi mesi del 2023 lo vedono già impegnato in numerosi nuovi progetti. A marzo firmadel nuovo album di Gianni Morandi, “”, cantando con lui la title track. Inoltre collabora con i Negramaro ed Elisa, per la prima volta tutti e tre insieme, al pezzo “”, già tra i brani più programmati in radio. E sempre a marzo lancia con gli Ackeejuice Rockers una compilation di dieci remix del brano “”, disponibile dal 24 marzo su tutte le piattaforme digitali.