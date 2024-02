Aurora Ramazzotti all'ottavo mese di gravidanza: "Vi farò vedere come recupererò dopo il parto"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aspettando il momento del parto, Aurora Ramazzotti ha deciso di essere protagonista di unper le donne in dolce attesa La figlia 26enne di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è all’di gravidanza , per cui manca poco alla nascita del suo, avuto dal compagno: il pancione cresce sempre di più (e lei non lo nasconde) e con esso sale la gioia ma anche l'ansia per questo importante momento. Tramite le storie di Instagram, la 26enne annuncia il suocon la Nike e fa alcune importanti riflessioni su cosa le riserva il futuro.?” inizia il post con cui la ragazza parla a cuore aperto ai 2,5 milioni di follower. “Davvero, ne abbiamo fatte tantissime: tagliato traguardi di maratone, affrontato gare di resistenza, ci siamo aiutati a, abbiamo corso e ci siamoinsieme. Non potrei essere più fiera della motivazione che spesso abbiamo saputo trasferirci a vicenda usando lo sport come ancora per radicarci nel percorso più difficile benché appagante delle nostre vite: imparare a prenderci cura di noi” scrive. E aggiunge: “Ecco, io ora sto andando incontro a uno degli, forse il più grande che ci possa essere, e sto provando a farlo continuando a rimanere me stessa senza scordarmi delle buone abitudini che hanno caratterizzato la mia serenità negli ultimi anni”.La figlia della Hunziker racconta anche come ha vissuto questi mesi di gravidanza : “, altalenando terrore e incomprensibili sensazioni di spaesamento, per poi ritrovare una forza quasi senza precedenti nel secondo trimestre fino ad arrivare a ora, il momento in cui si è più vicini che mai al traguardo (il tempo scade a fine marzo, ndr) ma che ancora si fa fatica a realizzare veramente”. Per la giovane Ramazzotti, fare movimento eè importante. “In tutto questoa cui tornare quando i pensieri si fanno troppo rumorosi e le insicurezze compagne inevitabili di vita” confida ai fan annunciando il nuovo progetto.“Nike è da semprein tutte le sfaccettature del loro viaggio e su NTC con il programma ‘’ le accompagna anche attraverso il periodo della gravidanza . Ci sono già tanti allenamenti ma da oggi è disponibile anche unin cui troverete me e Ivana! Sono così contenta di questa nuova sfida che inizierà adesso e si protrarrà fino a dopo il parto ed emozionata di farlo insieme a chi di voi vorrà unirsi” scrive ancora la 26enne. Il programma è appena iniziato e si concluderà dopo il parto. “Vi farò vedere ancheda questo momento così incredibile, al punto che mi fa strano pure dirlo…” conclude la futura mamma.