Billiboard si scusa con Taylor Swift per una sua statua nuda

Billboard si scusa con Taylor Swift. No, non per averle preferito Beyoncè come popstar number one del 21esimo secolo, anche se anche quello è un bello sgarbo. Ma tant'è. Le scuse sono invece per aver incluso una statua di cera nuda della cantante nel tributo che ne celebra i successi nel campo della musica.

“Ci scusiamo profondamente con Taylor Swift e con i nostri lettori per aver incluso in un video che ne celebra la carriera un clip che la raffigura falsamente", ha scritto la rivista di spettacolo eliminando il clip incriminato dall'omaggio. Non poteva, d’altra parte essere gaffe peggiore: la statua è quella che la nemesi di Taylor, Kanye West, aveva usato assieme a quelle di altre celebrità – tra cui l'allora moglie Kim Kardashian – nella scultura iperrealista Famous, offerta nel 2016 per quattro milioni di dollari in una galleria di Los Angeles.

Una sorta di "Ultima Cena" sexy e quanto mai lontana dall’originale, in cui sono immortalati 13 vip nudi a letto di cui facevano parte, tra gli altri, anche Anna Wintour, George Bush, Bill Cosby e il futuro presidente Donald Trump. Tra Kanye, che ora si fa chiamare Ye, e la Swift il brutto sangue data da almeno il 2009 quando, in un bizzarro fuori programma ai premi Mtv, lui era salito sul palco mentre lei stava accettando il premio per il miglior video femminile e, afferrato il microfono, ne aveva contestato la vittoria: "Yo Taylor: sono felice per te, ma il video migliore di sempre è di Beyonce".