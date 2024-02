Carmen Consoli canta il sovranismo che porta alle violazioni dei diritti umani e Amnesty la premia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmen Consoli (@carmenconsolimusic)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmen Consoli (@carmenconsolimusic)

ancora premiata da Amnesty International Italia . L'artista riceverà il suo secondo Premio Amnesty International Italia il 28 luglio, a Roma, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica durante il live del suo tour "". La "cantantessa" originaria di Catania, è l'unica ad aver vinto per due volte il prestigioso e simbolico riconoscimento: la prima volta nel 2010 con il brano “”, un squarcio bruciante del suo repertorio che tratta il tema degliE adesso con “”, brano contenuto nell’album “Volevo fare la rockstar” che parla con sarcasmo di quelche porta alledei diritti umani . "Dovrò decidere, dovrò convincere / E la paura è il sentimento che unisce / Saprò difendere a oltranza il mio confine / Ho un arsenale di slogan per vincere (...) Oh, mein Führer, è il momento di tornare dall'inferno / Storpi, artisti, debosciati, preparatevi i bagagli / Baldi avanguardisti, è tempo di tornare allo scoperto / Sono il vostro condottiero, forse rude, ma sincero", cita il testo del brano. Questa ladel Premio Amnesty International Italia: "L’uomo nero denuncia le narrative sovraniste, velenose e divisive, che in questi anni sono diventate purtroppo popolari in molti stati, Italia compresa. Con sarcasmo, Consoli ci mette in guardia da quello che può succedere senza la cultura, la conoscenza dell’altro e il rispetto dei diritti umani".Dal canto suo, l'artista, tramite i social spiega: ". Nella Storia si riaffermano personaggi banali ma scaltri, decisionisti arroganti con scarsa inclinazione verso il dubbio e il confronto, sordi alle voci altrui ma con un timbro altisonante nella propria voce, violenti nei gesti e nelle parole. Tornano e ritornano e il mio 'uomo nero' è solo un’invenzione, un esempio ipotetico e patetico, ridicolo e temibile; o almeno che io temo moltissimo. Come continuo a temere il pensiero che i nostri vicini di casa, i nostri coinquilini o anche noi stessi potremmo macchiarci deiper esserci lasciati scivolare in un tempo senza memoria, incapaci di dare spazio al confronto, alla riflessione e al ricordo, sopraffatti dalla nostra stessa inedia". La cantautrice, sempre via social ringrazia "sinceramente Amnesty Voci per la Libertà per questo premio, ma soprattutto li ringrazio per impegnarsi da oltre 60 anni perché – difendendo appassionatamente, sempre e ovunque, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo - ci ricordano che tutti gli esseri umani '', sono 'liberi e uguali in dignità e diritti'".Una doppietta importante e di prestigio per l'artista che ha già una carriera costellata di primati. È stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare alle celebrazioni in Etiopia nell’anniversario della scomparsa di Bob Marley e si è esibita come headliner a Central Park. E, ancora, ha segnato tre sold out di fila a New York, ha fondato una sua etichetta, si è ispirata a Verga e alla Mitologia. È stata lanella lunga storia del Club Tenco a vincere lacome Miglior Album dell’anno con “Elettra”. Infine, è stata nominata Goodwill Ambassador dell’Unicef e Ambasciatrice di Telefono Rosa.