Elena Arvigo nei panni di Annie Ernaux: "Recitare è un dare forma al proprio desiderio"

Con l’attricealla scoperta (o riscoperta) di Annie Ernaux , la scrittrice francese premio Nobel per la Letteratura 2022 è diventata un culto per chiunque ami la scrittura. Con il successo del film “La scelta di Anne – L’Événement”, vincitore del Leone d’oro al Festival di Venezia 2020, il libro “” da cui è tratto è tornato molto in auge. Uscito in Francia nel 2010, racconta l’esperienza di una ragazza che cerca disperatamente di abortire in un mondo che non le riconosce questo diritto , portando alla luce una. Ne “” riavvolge i ricordi dell’ educazione sentimentale e sessuale di una donna dalla provincia francese degli anni Quaranta. Ne “” compone una miniatura perfetta descrivendo l’impeto e lo scandalo di una passione (lei 50enne, lui di trent’anni più giovane) e lasciandosi attraversare dal piacere inappellabile di scrivere la vita; poi “”, un flusso di ricordi dell’autrice che ripercorre la sua vita dagli anni Quaranta fino ai giorni nostri. E mentre racconta di sé, racconta anche il Novecento e la storia di una generazione.Elena Arvigo (48 anni),, porta in scena ilin un doppio appuntamento: mercoledì 14 dicembre (ore 17,30) e giovedì 15 dicembre (ore 20.30) alla BiblioteCaNova Isolotto di Firenze, nell’ambito degli eventi delper l’Autunno fiorentino promosso dal Comune di Firenze (ingresso libero, prenotazione consigliata via email a [email protected] ).“La Ernaux mi ha sempre intrigato e prima di questo spettacolo mi sono letta tutte le sue opere che si avvicinano molto a quella che oggi viene chiamata ‘serie’. Ciò che più mi ha colpito della scrittrice è il suo andare oltre, la voglia di capire meglio ciò che ha vissuto. Lei cerca nei sui ricordi per ri-raccontare la storia ma senza nostalgia. Se per Annie Ernaux ‘scrivere è un dare forma al proprio desiderio’, per me ‘recitare è un dare forma al proprio desiderio’”.“Sì ma sono raccontati come storie. ‘L’evento’, per esempio, tratta un tema forte come l’aborto , un’esperienza che lei definisce ‘evento indimenticabile’. Nonostante racconti qualcosa che lei ha provato in prima persona, cerca di limitarsi ai ricordi senza dare giudici o strascichi malinconici. Ne è la riprova che il capitolo specifico sull’ aborto inizia con la legge sul tema . E questo suo modo di raccontare si ritrova in tutti i romanzi”.“Assolutamente sì. Registra la sua esperienza, ovvero la relazione con un uomo di trent’anni più giovane quando lei ne aveva cinquanta, ma senza essere patetica e senza omettere i giudizi del mondo esterno”.“Non direi difficile. Ci sono testi che mettendoli in scena riesco a viverli meglio, nel momento dell’interpretazione diventano carne ed è un po’ lo stesso che accade alla Ernoux che tramite la scrittura dà nuova vita a una storia. Le cose non finiscono vivendole ma bisogna rielaborarle per riviverle. L’attività artistica aiuta a dare un senso, a illuminare, ciò che abbiamo vissuto”.“Il coraggio molto femminile di andare fino in fondo nelle cose, per guardare la propria vita senza vergogna ci vuole coraggio e una certa ferocia nei propri confronti. E io questa ferocità ce l’ho perché cerco sempre di uscire dalla comfort zone. Le condizioni di questo lavoro oggi sono sempre più difficili: siamo merce, anche gli spettacoli sono merce. Allora bisogna trovare degli auto-ostacoli da superare per andare avanti, per crescere umanamente e artisticamente. E in questo senso la Ernaux è per me un ostacolo perché è così feroce nella sua semplicità: scrivendo il racconto della sua vita riesce a restituirlo al lettore in maniera straordinaria”.“Se la Ernaux racconta la sua vita, io entrando nella storie degli altri, in questo caso in quella della scrittrice, riesco a dimenticarmi di me. E per paradosso riesco a comprendermi meglio. Credo che sia questa la bellezza del mestiere di attore”.