Euphoria, "Non volevo essere la migliore amica grassa"

”. Parola di, l’attrice che per tale motivo ha lasciato la serie “”. Quando le etichette iniziano a dare prurito è meglio tagliarle. Così avrà pensato l’attrice e modella statunitense di origini brasiliane, Barbie Ferreira (26 anni) quando l’anno scorso ha deciso di lasciare la popolare serie di Hbo “ Euphoria ” che racconta le vicende di un gruppo di adolescenti al liceo alla ricerca di se stessi e della propria identità, tra amicizie, amori, traumi passati e presenti, sesso e droga. Alla notizia del suo ritiro,dall’apprendere che non avrebbero più rivisto il personaggio di, una delle migliori amiche della Rue di Zendaya L’attrice ha lasciato il set prima dell’inizio delle riprese delladi " Euphoria " (che dovrebbe entrare in produzione entro la fine dell'anno, per un probabile ritorno in tv nel 2024) senza però dare molte informazioni sulla decisione. Sui social aveva scritto: “Dopo quattro anni passati a incarnare il personaggio speciale ed enigmatico di Kat,. Spero che molti di voi possano rivedersi in lei come ho fatto io e che vi abbia portato gioia nel vedere il suo viaggio. Ho messo tutta la mia cura e il mio amore in lei e spero che possiate sentirlo.”. Così sul suo addio ci sono state innumerevoli: alcune voci parlavano di uno scontro con il creatore dello show asserendo che la star si sarebbe trovata in disaccordo con Sam Levinson sul suo personaggio, altre voci affermavano addirittura che avrebbe abbandonato il set durante una rissa con lo stesso Levinson.Nei giorni scorsi, ospite del podcast “” l’attrice ha spiegato la sua scelta: ha deciso di abbandonare la serie per, perché non vedeva un modo valido per far evolvere il suo personaggio in maniera positiva , senza attaccarsi al cliché del corpo grasso . Sottolineando che il suo personaggio aveva ormai una trama “a corto di benzina”, l’attrice ha dichiarato: “. Non voglio interpretarla. E penso che nemmeno loro (quelli della produzione, ndr) lo volessero”. La storyline di Kat, infatti, è stata ridimensionata nella seconda stagione della serie, probabilmente per esigenze di copione. Partita come il viaggio verso l’amor proprio di un’adolescente consapevole del proprio fisico che inizia l'anno scolastico cercando di cambiare la sua reputazione, nella seconda stagione Kat ha vissuto per lo piùMaddie (Alexa Demie) e Cassie (Sydney Sweeney), fatta eccezione per un momento in cui ha mentito sulle sue condizioni di salute.“In realtà penso che, ma non credo che queste si sarebbero adattate allo spettacolo” ha detto Ferreira durante il podcast dove ha precisato anche che ora era per lei un’urgenzai motivi dell’abbandono. “Sono stata risucchiata in questo dramma in cui non ho mai chiesto di essere e di cui non ho mai parlato. Sono dell'idea che se non viene fuori non affronterò la questione perché poi ci aggiungo carburante. Ha assunto una vita propria.” le parole di Ferreira che sulle voci di liti con la produzione ha tagliato corto: “In realtà non sono uscita dal set. Una volta mi sono slogata la caviglia e sono dovuta andare a fare una radiografia. Forse è questo che vogliono dire?”.