Florence Pugh contro Hollywood: "Hanno provato a cambiare il mio aspetto fisico"

L’attrice britannica(26 anni), esplosa grazie all'inquietante” (2019) di Ari Aster e recentemente vista nel thriller psicologico “ Don't Worry Darling ”, è stata capace di farsi immediatamente amare da milioni di fan in tutto il mondo, nonostante le. In una recente intervista a “The Telegraph” ha rivelato che pensava che la carriera di attrice fosse un “enorme errore” dopo essere stata umiliata dai dirigenti dello studio all’età di 19 anni.L'attrice stava uscendo dal suo debutto cinematografico nel dramma psicologico del 2014 “” quando ha ottenuto un ruolo da protagonista nella sitcom della Fox “”. L’attrice, all’epoca 19enne, doveva recitare nel ruolo di una pop star in ascesa al fianco dinei panni del padre autore di canzoni che al chiaro di luna è un famoso spacciatore. “” sono le parole di Pugh, a proposito del ruolo in “Studio City”. I dirigenti dello studio avrebbero, però, trasformato il sogno di Pugh in un incubo provato ad imporle un, in particolar modo perdendo peso e avvicinandosi di conseguenza a determinati standard di bellezza di Hollywood., che si trattasse del, del mio look , della forma del mio viso, della forma delle mie sopracciglia, non era ciò che volevo cambiare, non era quella l’industria nella quale volevo lavorare" sono le parole dell’attrice a “The Telegraph”. Fortunatamente dopo “Studio City” è arrivato il provino per il film “”. “Questo mi ha fatto innamorare di nuovo del cinema, un cinema. E sono rimasta fedele a questo cinema” dice ancora Pugh nell’intervista. E aggiunge: “Penso che sia troppo facile per le persone in questo settore spingerti a destra e a manca. Io ho avuto la fortuna di scoprire, già a 19 anni, che tipo di artista volevo essere”.Tra i prossimi impegni dell’attrice, ilsu Netflix sarà la protagonista del film drammatico di Sebastian Lelio “”. Altri progetti imminenti, inoltre, includono “,” dove reciterà al fianco di Timothée Chalamet nel ruolo della Principessa Irulan.