Friends, la creatrice: "Un errore usare il pronome maschile per riferirsi al 'papà' di Chandler"

La sitcom "" oggi sarebbe omofoba? Sicuramente è il telefilm che ha cambiato la, una delle serie più popolari in tutto il mondo, con milioni di fan che si sono riconosciuti nel racconto generazionale che si affacciava alla libertà della vita da soli, ai primi lavori, alle prime relazioni serie. Con un solo filo conduttore: l'amicizia., rispettivamente Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing e Ross Geller, debuttarono ilsul canale Nbc, proseguendo poi per dieci stagioni.Oggi, a distanza di quasi trent'anni dal primo episodio, la società è molto cambiata rispetto agli, arco temporale in cui si concentra la maggior parte della serie. E, così, a riguardarlo alcune situazioni e gag non sarebbero ammissibili. Il caso più emblematico è il personaggio del. Nella sit-com Charles Bing è il nome con cui viene indicato il genitore di Chandler: si sa che si esibisce in uno spettacolo drag di Las Vegas con il nome di Helena Handbasket, ma non viene mai esplicitamente chiarito se sia unaoppure una, come suggerisce il fatto che si presenti in abiti femminili anche in un'occasione non legata alle sue esibizioni, cioè il matrimonio del figlio.Il personaggio era interpretato dall’attrice statunitense, che è una donna cisgender e era nota soprattutto tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta per film come "Brivido Caldo" (1981), "Il giardino delle vergini suicide" (1999) e "Peggy Sue si è sposata" (1986), per cui ottenne una candidatura come migliore attrice agli Oscar. Nella serie il suo personaggio vienein moltissime occasioni dai protagonisti, che ne parlano puntualmente con vergogna o imbarazzo e una certa confusione sulla sua identità di genere: in particolare, si riferiscono a lei usandoe chiamandola “padre” o “papà”, con un atteggiamento che oggi sarebbe riconosciuto con più facilità come transfobico Il personaggio della donna transgender compare solo inalla fine della settima stagione, trasmessa nel 2001. Dopo oltre vent'anni l’autrice televisiva, co-creatrice e produttrice esecutiva della sit-com ammette che è stato "" usare il pronome maschile per riferirsi al personaggio del “papà di Chandler”. In un’intervista rilasciata a un programma televisivo di BBC, che andrà in onda l’11 luglio, Kauffman dice: "".Nell’intervista, Kauffman sostiene che la(maschili, femminili o neutri) che le persone vogliono vengano usati per rivolgersi a loro all’epoca "non era ancora" qualcosa che lei comprendeva, e che non aveva molta consapevolezza a proposito delle persone trans, "quindi non parlavamo di quel personaggio come di una lei". Kauffman ammette anche che nella serie non era stato dato abbastanza spazio alle persone afroamericane, sostenendo di essere stata "" che ha caratterizzato e per certi versi continua a caratterizzare la televisione e il cinema. Su tale argomento, la Kauffman, in un'intervista al "Los Angeles Times", all'inizio di luglio, oltre a porgere delle scuse, aveva annunciato una donazione di 4 milioni di dollari alla sua università, la Brandeis, per l’istituzione di un fondo per sostenere gli studi legati alla cultura africana.