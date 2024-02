Greenvalley Pop Fest, la grande musica per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente

E' forte il messaggio ambientalista del "", l’evento che promuove lae unosostenibile attraverso il linguaggio della musica. La prima edizione del festival è in programma domenica 24 luglio (dalle 18 in poi) in piazza Angelo Scandaliato a Sciacca, in provincia di Agrigento. Sul palco artisti del calibro di Elettra Lamborghini e Rhove. Nella stessa serata si esibiranno anche Anna Pepe, Boro Boro, Riki, Blind, Mida, Astol,, Nika Paris, Lowlow, Kamy Aksell, Bonita, Slvtr, Mike, Esteban Galo, Kal Fire, Agopil8, Brugnano,, Giorgio Ragusa, Leo Ambrogio, Domenico Barbici, Monachino. A presentare l'evento, speaker di Radio 105, radio ufficiale del festival.Un grande show con protagonisti illustri ma ancora più importante è il messaggio che sta dietro l'evento: promuove la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili attraverso il linguaggio della musica . I migliori artisti in top 10, con le hit più ascoltate dell’anno, si esibiscono sul palco peril pubblico verso lae ladell’ambiente e uno stile di vita green. Due sono gli obiettivi principali: far crescere lasull’importanza di tutelare l’ambiente e focalizzare l’attenzione sul futuro del nostro pianeta attraverso delleche saranno realizzate nel territorio.Il Festival sostiene " Marevivo ", con cui ha organizzato il “BluDay”, finalizzato all’allestimento di un laboratorio dinella prima spiaggia plastic free della Sicilia, la Foggia di Sciacca; sostiene anche il Wwf , con cui porta avanti la campagna di sensibilizzazione ambientale #GenerAzioneMare Tour Plastic Free #MissioneSpiaggePulite. Inoltre appoggia, che ha organizzato lenel litorale della costa di Sciacca e, infine,per la campagna di sensibilizzazione sulle donazioni di sangue. Tutti coloro i quali si recheranno presso l'Avis Sciacca per una donazione di sangue riceveranno, infatti, un biglietto per partecipare al Festival."Greenvalley Pop Fest nasce dalla volontà di sensibilizzare il pubblico alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la musica, uno dei mezzi più potenti a disposizione per stimolare la curiosità, l’interesse e il rispetto nei confronti della natura che ci circonda, soprattutto nelle nuove generazioni, per incentivare uno stile di vita sostenibile" dichiara, dell’organizzazione del Festival, interamente affidata a ReCord Eventi, realtà italiana leader nella progettazione e produzione di eventi culturali e di spettacolo. La capacità di anticipare e proporre ledel settore dell'entertainment e le relazioni consolidatesi nel corso degli anni con agenti, promoter ed enti pubblici hanno permesso di ospitare sul territorio spettacoli con ospiti di fama mondiale. Con oltre 500 eventi, 50 concerti, 10 festival all’attivo con un'affluenza di oltre 60.000 persone l'anno ed un ricco palmarès di artisti, ReCord Eventi si attesta come realtà consolidata dell'intrattenimento giovanile made in Italy, vero e proprio punto di riferimento per i grandi eventi in Sicilia.Tanti anche idel festival (che ha il patrocinio del Comune di Sciacca): Infinity Management, leader nazionale nel settore Booking e Management; Futuris, leader regionale nell’organizzazione e produzione di eventi e festival; Latitud, realtà consolidata nelle pubbliche relazioni, comunicazione e organizzazione di eventi;, Associazione culturale impegnata attivamente sulla