I (nuovi) eroi del Presidente Mattarella tornano in tv. Ecco chi sono

I primi cinque eroi della settimana dal 28 novembre al 2 dicembre

Le storie deidal Presidente della Repubblicacon l’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana tornano in tv. Lunedì 28 novembre parte la quarta stagione di “”, il format originale prodotto da “Stand by Me” e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del, in onda dal lunedì al venerdì alle 20,15 su. Trenta nuove puntate per scoprire storie contraddistinte da passione e determinazione di eroi comuni , quasi sempre sconosciuti al grande pubblico, rappresentativi della più alta espressione dei valori che definiscono la Nazione, il suo impegno civile e il forte senso di comunità. Interviste dirette, testimonianze di amici colleghi e familiari, filmati privati, ricostruzioni e video di repertori compongo undella vita di ciascuno dei 30 protagonisti, guidato per il secondo anno consecutivo, dalla voce narrante fuori campo di. [caption id="attachment_68950" align="aligncenter" width="446"] Martina Pigliapoco, la giovane carabiniera che durante un intervento ha impedito il suicidio di una donna[/caption]Si parte con, un ragazzo di Scampia che non si è fatto sedurre dalle sirene dei guadagni facili dellae che ha creato nel suo quartiere spazi e realtà per dare un futuro diverso ai ragazzi come lui. E’ presidente dell’associazione “” e la medaglia al merito l’ha ricevuta nel 2020 ma vorrebbe restituirla perché “a Scampia, le Istituzioni ci stanno togliendo la speranza. Non c'è onorificenza che tenga senza la presenza delle Istituzioni”. Altra eroina della porta accanto è, direttrice del ristorante inclusivo di Perugia, dove la metà del personale è costituito da giovani con disturbi psichiatrici . “” è il locale, gestito dall’associazione RealMente Aps, attivo dal novembre 2019 che impiega un gruppo di ragazzi e ragazze (il 50% del personale) che soffrono die che si alternano tra cucina, sala e bancone. Poi c’è, giovane imprenditore agricolo originario di Catanzaro ha salvato l’ultimo mulino a pietra della Calabria con il crowdfunding sociale e ha trasformato un terreno destinato a una discarica abusiva in un luogo di comunità e inclusione per la sua terra.Tra i “Nuovi Eroi” spicca anche Martina Pigliapoco , la giovane carabiniera di Osimo, in servizio a San Vito di Cadore, che durante un intervento eroico di ore ed ore,che minacciava di buttarsi da un ponte tibetano . Chiude la prima settimana del programma, la puntata dedicata a, il giovane di Savona, che regala attimi di gioia ai bimbi dei reparti oncologici di tutta Italia travestito da Spiderman : appassionato di fumetti, il ragazzo è nato con delle malformazioni agli arti inferiori che lo hanno costretto a diventare un paziente delgià in giovane età. E proprio questi ricordi d’infanzia lo hanno spinto a trovare un modo per strappare un sorriso ai bambini in ospedale.