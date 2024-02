Il Collegio 7, Marta: "Non mi piace darmi etichette, sto scoprendo la mia identità di genere"

Con il docu-reality si va nel 1958

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IL COLLEGIO (@ilcollegioufficialerai)

La classe 1958 de Il Collegio 7

Aldi Raidue arrivacon la sua identità di genere fluida. Marta nasce nel 2006, sotto il segno dell’ultimo mondiale vinto dall’Italia e, infatti, il suo sport preferito è il. Studia per diventare bartender e sogna di partire per l’America. Come iche prepara, laoriginaria di Venaria Reale in provincia di Torino, mette del suo in ogni cosa che fa e ama essere una figura di riferimento per gli altri. A gonne e top preferisce pantaloni larghi e magliette. “La mia la manifesto un po’ nei pantaloni larghi, nelle magliette aesthetic. Il mio modo di vestire dice tanto di me” dice nella clip di presentazione precisando che “non mi piace darmi etichette,e il mio vestirmi non rappresenta il mio essere femmina o il mio essere maschio ma rappresenta me, rappresenta Harry” come si fa chiamare dagli amici. Sui suoi profili social specifica, infatti, che i suoi pronomi sono he/him.All'interno de “” Harry spera di riuscire auna alla volta, “esponendo - chiarisce - le mie problematiche e i miei valori nel modo più corretto possibile”. Ci riuscirà? Dovrà, infatti, portare la questione dell’identità di genere della Gen Z nel, anno di ambientazione della settima edizione del docu-reality, indossando la divisa da ‘femmina’. Alla vigilia del programma – al via dalalle 21,20 su Raidue – qualche polemica già corre online. Sulla pagina social del programma Marta Maria Erriquez viene presentata come “” e sembra che ciò non sia stato apprezzato da Harry che ha replicato: “Grazie di rispettare sempre il mio nome, i pronomi e la mia persona”. Più di un utente ha sottolineato come il programma non abbia usato il pronome giusto Il programma di Raidue, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, prende il via il(per poi continuare sempre il martedì sera per otto puntate complessive) in prima serata su Raidue. Quest’anno è ambientato nel, un anno di grande ottimismo e spinta verso la crescita, ma è anche un momento di forti migrazioni interne, di svuotamento delle aree rurali e di espansione delle città: due “Italie” si ritrovano così faccia a faccia. Alla fine degli anni Cinquanta in Italia cresce anche lae il boom della produzione industriale richiede figure specializzate: avvocati, operai e ragionieri diventano richiestissime. Il 1958 è un anno importante anche per la scuola vista l’introduzione, per volontà dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione , dell’ educazione civica nei percorsia scuole medie e superiori. Un elemento molto presente in questa edizione, trattandosi di un tema di stretta attualità.In questo contesto storico si svolgono le lezioni in vista dell’del 1958. Ad ospitare i giovani studenti è, per il terzo anno consecutivo, il, dove vigeranno le regole di sempre: preside, professori e sorveglianti rappresentano l’autorità. Vanno, dunque, ascoltati e rispettati. Massima è, infatti,, con giornate scandite da studio e attività ricreative. Inoltre nel 1958 la scuola media era ancora divisa in due percorsi fra chi avrebbe continuato gli studi umanistici e chi si sarebbe invece indirizzato subito al lavoro con l’avviamento professionale. Così al Collegio 7 isono divisi inseparate proprio come succedeva all’epoca. Altra novità dell’edizione 2022 è la voce narrante diche prende il posto di Giancarlo Magalli.Ecco ide Il Collegio 7: Alessandro Bosatelli, 14 anni, da Brembate (Bergamo); Davide Cagnes, 17, Montebelluna (Treviso); Mattia Camorani, 15, Faenza (Ravenna); Davide Di Franco, 16, Bisceglie (Bari); Apollinaire Manfedi, 14, Lizzanello (Lecce); Alessandro Orlando, 17, Torre Annunziata (Napoli); Mattia Patanè, 16, Riposto (Catania); Gabriel Rennis, 16, Roma; Samuel Rosica, 14, Bitonto (Bari); Damiano Severoni, 16, Tivoli (Roma); Alessia Abbruscia, 14, Crosia (Cosenza); Elisa Angius, 15, Cagliari; Sofia Brixel, 16, Chiavari (Genova); Marta Maria Erriquez, 16, Venaria (Torino); Zelda Nobili, 15, Trieste; Priscilla Savoldelli, 15, Gandino (Brescia); Giada Scognamillo, 17, Genova; Luna Tota, 15, Roma e Giulia Wnekowicz, 14, Figline Valdarno (Firenze). Tutto da scoprire, invece, il. Unici ‘superstiti’ sono il professore di italianoe il preside Bosisio. Confermata anche la presenza di, la sorvegliante molto amata dal pubblico.