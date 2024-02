Il Concertozzo di Elio e Le Storie Tese, un successo da 100mila euro per l'Emergenza Ucraina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trio Medusa (@triomedusa)

La musica di Elio per l'Ucraina. E' stato un successo " Il Concertozzo " all’Arena Fiera Bergamo, la festa di 'fine sfiga' che ha celebrato la, fortemente voluta daa coronamento del progetto. Grazie ai tanti fan accorsi all’evento - che è andato in scena lo scorso 16 luglio -, sold out con 7.500 biglietti venduti, sono stati raccoltiper l’ Emergenza Ucraina Oggi, lunedì 1 agosto, Elio e le Storie Tese e il Trio Medusaa Cesvi l’assegno di 100.000 euro che saranno destinati alla, città dell’Ucraina: saranno effettuati interventi di riparazione e ristrutturazione di, per garantire il rientro dei bambini negli asili e nelle scuole a settembre, e sarà attivato unche offrirà attività ludico-ricreative a oltre 3.000 minori e unper il trattamento dei sintomi da stress post traumatico per mamme e bambini. Questa cifra raccolta, si aggiunge ai 150.000 euro che il progetto #insiemeperlamusica, nato nella primavera del 2020, aveva devoluto aper aiutarle nel periodo della pandemia."La nostra Woodstock bergamasca ha puntato i riflettori su molti temi attuali, dalla necessità di sostenere le band, all’importanza di non dimenticare che. Speriamo che il nostro contributo serva ad aiutare chi è davvero in difficoltà e ringraziamo quindi tutti gli spettatori che sono intervenuti con tanto entusiasmo, i nostri amici del Trio Medusa e del Cesvi, oltre a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata speciale" affermano Elio e le Storie Tese.Soddisfazione anche in casa, l'organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985. "Lo strepitoso successo del Concertozzo - dichiara, vicedirettore generale di Cesvi - dimostra ancora una volta che la mobilitazione collettiva può fornire una risposta concreta alle impellenti emergenze sociali . Gli Elio e le Storie Tese, il Trio Medusa e i loro fan hanno, insieme a noi, sostenuto duedi diversa natura: quella del mondo della musica e delle band indipendenti duramente colpite dalle continue restrizioni durante l’ondata pandemica e ora, con questo magnifico evento, gli interventi di emergenza di Cesvi a Buča, una delle città ucraine divenutenei primi mesi del conflitto. Ancora una volta, Elio e Le Storie Tese, Trio Medusa e tutti i partner dell’iniziativa ci hanno permesso di".Al progetto ha partecipato anche il Trio Medusa, formato dai comici, Furio Corsetti e. "Il detto vuole che a rendere perfetta una torta occorra una ciliegina da posare in cima. Concluso il Concertozzo scopriamo che di ciliegine ne abbiamo addirittura 100.000! Per noi – afferma il Trio Medusa – è un sogno che non ha mai fine; gli amici Elio e le Storie Tese ci hanno regalato un, con Cesareo presente nonostante l’infortunio alla gamba, con l’arrivo eccezionale e inatteso di Rocco Tanica, un pubblico meraviglioso e generoso che ci ha sostenuto nel live a Bergamo e durante la diretta con tutto il gruppo speciale di ChiamateRomaTriUnoTriUno su Radio Deejay che ci ha appoggiato sin dalla prima follia: chiedere agli Elio e le Storie Tese di tornare eccezionalmente insieme per festeggiare 'il fine sfiga'. E poi il Cesvi: Sapere che i fondi raccolti saranno gestiti da loro è per noi garanzia di successo. Porteremoa chi ne ha bisogno e questo ci rende felici e orgogliosi".