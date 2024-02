Il corto sulle cattive ragazze che lottano: nomination agli Oscar per "Le Pupille" di Alice Rohrwcher

Lo spunto dalla lettera di Elsa Morante

Una fiaba anarchica di ribellione al femminile

La prima volta della Rohrwacher e le altre nomination

"Ho fatto un film artigianale, maldestramente ispirato a una lettera di Elsa Morante, e, che cattive non sono, e chein tutto il mondo: dall’Iran all’Afghanistan , ma anche in Svezia e in Umbria", dice, regista del cortometraggio "Le pupille", che ha ricevuto ieri, 24 gennaio, una nomination agli Oscar per il miglior Live Action Short. La cerimonia finale si terrà a Los Angeles il 12 marzo." aveva già avuto un cammino importante: presentato al festival di Cannes lo scorso maggio, poi apparso e applaudito in numerosi festival internazionali, il cortometraggio – più un medio metraggio, per la verità: 37 minuti – ha un padrino d’eccezione, il regista premio Oscar Alfonso Cuaròn, che lo ha prodotto, nell’ambito di una serie di "corti d’autore" realizzata per Disney+, e che ha collaborato al soggetto. Interpretato da un cast tutto al femminile, diretto da una regista donna, "Le pupille" racconta anche la storia di una ribellione al femminile. E prende spunto dal testo di una grande scrittrice italiana,. Si tratta di una lettera, che nel 1971 la Morante inviò all’amico, intellettuale e critico cinematografico, Goffredo Fofi. La Morante ricordava un Natale di mezzo secolo prima, nel quale un gruppo di ragazzi si preparava al pranzo di Natale in un collegio di preti, negli anni del fascismo. A chiudere il pasto c’è una magnifica zuppa inglese: ma il priore invita i ragazzini a "fare un fioretto", e a rinunciare alla loro fetta, per amore del Bambino Gesù. Qualcuno si ribella: un Franti della situazione, che si autodefinisce "bambino cattivo".La Rohrwacher attua un rovesciamento radicale, e trasforma i ragazzi in ragazzine. In " pupille ", appunto., segregate in un, rigidamente governato dalla priora, interpretata da Alba Rohrwacher, sorella della regista – e attrice premiata in numerosi festival internazionali. "È una suora temuta da tutte le ragazzine, che però si emoziona per un raggio di sole che illumina il pavimento, e che quindi dimostra di avere anche lei un’anima", dice Alba Rohrwacher. Anche nel film nominato agli Oscar irromperà la. Fra quelle bambine costrette al silenzio, all’obbedienza, all’immobilità scatteranno meccanismi silenziosi di ribellione e di rivalsa. Una fiaba anarchica, insomma, un Canto di Natale "in rosa", rivoluzionario e al femminile. Siamo nel bel mezzo della Seconda guerra mondiale, la radio diffonde comunicati sui combattimenti: ma basta cambiare di poco la frequenza, ed ecco le note di "", che le bimbe iniziano a cantare. Ma le suore puliscono loro la lingua col sapone: per lavarle dal peccato di quelle parole sconvenienti.La Rorwacher mette in scena, in modo cinematograficamente semplice, scarno e poetico,, la repressione dei sentimenti. Girato a Bologna, nel Pio istituto delle Sordomute di via della Braina, prodotto dalla Tempesta film di Carlo Cresto-Dina, in collaborazione con Disney+ , sulla cui piattaforma è disponibile da dicembre. È lache la regista riceve una nomination agli Oscar. Il film della Rohrwacher. Ne ha ricevuta una anche il make up artist del film "Elvis", Aldo Signoretti, che vede riconosciuto il suo straordinario lavoro su Tom Hanks per creare la figura del colonnello Parker. Signoretti, che ha lavorato al make up di "Moulin Rouge" e del "Divo", è alla sua quarta nomination. Un altro nome della grande tradizione di tecnici italiani: ricordiamo, solo per rimanere al make up, l’Oscar 2017 ad Alessandro Bertolazzi per il suo lavoro in "Suicide Squad".