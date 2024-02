Il primo ministro Justin Trudeau apparirà nello spin-off di Drag Race Canada

Un format di successo mondiale, in cui se ne vedono davvero di tutti i colori: " Drag Race ", lo show creato da RuPaul nel 2009 - nella versione originale statunitense e poi esportato a livello internazionale - che si basa su una competizione tra drag queen. Tra paillettes, parrucche, lustrini e abiti sgargianti però, nell'edizione canadese della serie fa la sua comparsa anche un personaggio che con quel mondo sembra non avere nulla a che fare. E invece... Stiamo parlando di, il, che farà un salto nella "werkroom" del prossimodi "Drag Race". I produttori della serie, infatti, hanno dichiarato che il premier farà un'apparizione speciale in "".Il 50enne alla guida dello stato nord americano dal 4 novembre 2015 e leader del Partito Liberale del Canada, è noto per il suo, si è dichiarato femminista ed è spesso al fianco della comunità Lgbtq+ , per la quale, ad esempio, è stato promotore della messa al bando delle terapie di conversione e ha abolito il divieto per gli uomini gay e bisessuali di donare il sangue . Ospite del programma che hae che in Canada debutterà a partire dal 18 novembre, con concorrenti drag da tutto il mondo, Trudeau è ilalla serie, anche se nell’ultima edizione "All Stars" la leader democratica e speaker della Cameraera comparsa come guest star per invitare gli spettatori ad andare a votare alle elezioni di Midterm , che si sono svolte lunedì scorso, e ancora prima, Alexandria Ocasio-Cortez aveva fatto da guest judge nella prima stagione.Nella prima immagine sul set diffusa nelle ore scorse vediamo il primo ministro insieme a, drag queen di Toronto ex concorrente di "Drag Race Usa" e attuale, in momento in cui i concorrenti ricevono frasi di incoraggiamento prima della sfida principale dell'episodio. "Canada's Drag Race: Canada vs. the World" si espanderà oltre i confini della serie regolare, invitandoa contendersi la corona mentre il Canada farà da Paese ospitante. Gli episodi saranno trasmessi a partire dal 18 novembre sul canale televisivo Crave. La serie ha recentemente dichiarato che tra i giudici ospiti di questa stagione ci saranno la star televisiva Jeanne Beker, la vincitrice precedente Priyanka e la cantante pluripremiata Anjulie.