Ivandoe, la nuova serie animata che è un inno all'inclusione, alla diversità e all'amicizia

Un inno all’ inclusione , alla diversità , all’accettazione di sé e, naturalmente, all’amicizia: ecco “”, la nuova serie animata in prima assoluta, targata Hanna-Barbera Studios Europe, che debutta ilsu(canale 607 di Sky), in onda dal lunedì al venerdì, alle 19,40. Per festeggiare i 30 anni dalla nascita di Cartoon Network, il canale regala ai più piccoli questo nuovo show tratto dagli shorts “” creati da Eva Lee Wallberg e Christian Bøving-Andersen, andati in onda in Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.Il cartone animato segue le avventure di, molto sicuro di sé e convinto di essere il più coraggioso e nobile guerriero mai esistito. In realtà è ungiovane con un debole per le rape. Per addestrarlo e prepararlo al ruolo di re, i suoi genitori lo mandano alla ricerca delladel temibile Re Aquila. Il principe potrà regnare solo se sarà in grado di affrontare quest’epica avventura, oltrepassando il regno della montagna dell'Aquila per recuperare la piuma. Ad accompagnare il giovane cervo in questa avventura c’è, un uccellino azzurro e suo. Insieme, i due attraverseranno la Foresta degli Gnomi, l’oscuro Bosco dei Troll, il Lago del Mistero e incontreranno lungo la loro strada bizzarre creature come gnomi, principesse marine e una montagna parlante. L’egocentrismo e l’eccessiva stima delle proprie capacità, metterannoe spetterà proprio al piccolo Bert aiutarlo per risolvere la situazione.La personalità dirompente del protagonista, leche si troverà ad affrontare attraversando un mondo decisamente unico ed originale,, sono tra gli ingredienti di questo show dall’altissima qualità tecnica e di storytelling. La nuova serie, inoltre, rispecchia appieno valori che da sempre contraddistinguono il canale: lo show è infatti racchiude temi come l’inclusione , la diversità, l’accettazione di sé e, naturalmente, l’amicizia , senza dimenticare l’ironia e il divertimento. “Ivandoe” è stata creata dagli animatori danesiedche hanno iniziato la loro carriera nel mondo dell’animazione con la serie cult “”. La serie è stata sviluppata e scritta insieme al produttore esecutivo Daniel Lennard, che ha anche supervisionato lo sviluppo degli show “Gumball” e “Apple & Onion”.