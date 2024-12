James Franco, il divo a Verissimo: in Italia la “rinascita” dopo lo scandalo delle molestie

Dopo il buio delle denunce di molestie in pieno MeToo è tornato al cinema con “Hey Joe”, del regista italiano Claudio Givannesi: James Franco è l’esclusivo ospite di oggi, sabato 7 dicembre, a Verissimo, per la prima volta in trasmissione intervistato da Silvia Toffanin.

L’attore e regista hollywoodiano, in questi giorni in Italia per la promozione di “Hey Joe”, pellicola diretta da Claudio Giovannesi e ambientata nei quartieri spagnoli di Napoli che lo vede protagonista. Candidato agli Oscar e vincitore di due Golden Globe, è noto per la sua carriera eclettica, che spazia da film drammatici a commedie nelle vesti di Harry Osborn nella trilogia “Spiderman” (diretta da Sam Raimi), e per i ruoli ne “Il pianeta delle scimmie”, “Il Grande e potente Oz” e ne “La ballata di Buster Scruggs”.

Nel film orta in sala Franco è Dean, veterano della Seconda Guerra Mondiale che torna nel Belpaese a conoscere per la prima volta il figlio avuto durante la sua permanenza a Napoli.

Per entrare meglio nel ruolo il 46enne ha imparato l’italiano e ha vissuto a Napoli per tre mesi, immergendosi completamente nella cultura partenopea. Nel salotto di Verissimo racconterà i dietro le quinte el nuovo film, il suo rapporto con l’Italia e il cinema, ma anche qualcosa in più sulla sua vita, sul passato di bello e maledetto. Il californiano, infatti, ha importanti trascorsi con l’abuso di alcol e droghe, oltre ad aver ammesso una dipendenza dal sesso che l’ha messo nei guai anche con la giustizia.

James Franco alla Festa del cinema di Roma (ANSA/FABIO FRUSTACI)

In piena movimento MeToo, la sua reputazione è stata travolta da accuse di molestie sessuali e frode nella scuola di recitazione Studio 4, denunciato dalle sue stesse studentesse. “L'ho fatto, ma non ero lucido. Pensavo 'se sono d'accordo, allora va bene'. Ho una dipendenza dal sesso che ho sviluppato dopo un periodo di alcolismo”, aveva ammesso. All’epoca, era il 2018, le parti si accordarono per un patteggiamento da 2.235.000 dollari.

Per qualche anno James Franco è stato quindi lontano dalle scene e per il ritorno si è affidato al regista Giovannesi che lo ha diretto nel primo film italiano della sua già stellare carriera: “Hey Joe è la mia rinascita” aveva detto l’attore alla Festa del cinema di Roma. “È stato un regalo che non mi aspettavo”.