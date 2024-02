Karin Ann con "for a moment" canta l'accettazione dei traumi: "Non dovete affrontarli da soli"

"L’attenzione verso i diritti LGBT+ sta cambiando". Ha appena 20 anni, ma è già una voce inconfondibile nel panorama internazionale della musica.torna con un nuovo singolo, "", uscito in anteprima mondiale il 27 gennaio. Giovane cantante di origine slovacca, nei suoi brani affronta tematiche profonde, mature, portando avanti le istanze per il riconoscimento dei diritti delle minoranze, e in modo particolare quelli della comunità LGBTQ+.

Una ballata pop emotiva , che mette in evidenza melodie impeccabili e suono atmosferico con una voce intima, inconfondibile, amata dal pubblico e apprezzata dalla critica. È la stessa Ann a raccontare il significato del brano "for a moment": "Scrivere è terapeutico per me, si tratta diche ti sono successe, si tratta di accettare chee che va bene non sentirsi bene, e va bene sentirsi come se qualcosa di orribile che hai attraversato non ti rendesse più forte ma in realtà rendesse la vita molto più difficile". "'For a moment' è un testo che parla dell'accettazione del fatto che le cose brutte che hai vissuto ti hannoe che è lecito che ti facciano male e che tu possa essere arrabbiata a causa di queste cose. Si tratta di accettarlo e di fare dei passi consapevoli verso la guarigione. Ricordate - aggiunge - che non siete soli e che". Il mix musicale è stato realizzato da Mitch McCarthy, che ha contribuito al più grande successo di Olivia Rodrigo, "Driver’s License". Il singolo della 20enne slovacca è accompagnato da un video realizzato a Malibu, per il quale è stata utilizzata per la prima volta, in modo da ottenere un filmato che riflettesse con le immagini il mood emotivo della canzone.Anche in questa occasione, con il nuovo singolo, la giovane artista e attivista dell’Europa dell’Est, sostenitrice dei, si afferma sempre di piùin tutta Europa, dando con la sua musica una forte accelerazione alla sensibilizzazione in materia di comunità arcobaleno . "L’attenzione verso i diritti LGBT+ sta cambiando - afferma Karin Ann -. Anche la band statunitense, Black Eyad Peas, in occasione delha cantato indossando la fascia arcobaleno per contestare l'omofobia al governo e sostenere i diritti LGBTQ". "Stessa cosa che ho fatto io nel luglio 2021 durante una mia performance in un noto Tv show in Polonia. Questi sono passi importati per la pace, l'uguaglianza e l'armonia” conclude Karin. Ricordiamo che invece un'altra artista di fama internazionale, l'ex Spice Girl Mael C , si è addirittura ritirata dallo stesso evento, come protesta per la politica omotransfobica del Paese. La musica di Ann riesce a porsi in perfetto equilibrio tra l'anticonformismo e il convenzionale: tutti i suoi testi sono cantati in inglese, in modo da porsi davvero a livello di star internazionale, allo stesso tempo esplorano problematiche di uguaglianza di genere salute mentale che invece affrontano una sfera personale dell'essere umano molto che non trova spesso spazio nei brani musicali di maggior successo.