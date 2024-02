La vita bugiarda degli adulti, la serie che accende i riflettori sulla potenza delle vite delle donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Su Netflix è disponibile un nuovo prodotto destinato a far parlare di sé: “”. Tratto dall’omonimo romanzo di, la serie arriva dopo “ L’amica geniale ” e pare avere tutti gli elementi per bissarne il successo di pubblico e critica. Con la regia di, “La vita bugiarda degli adulti” è stata scritta dal regista stesso con la Ferrante in persona, Laura Paolucci e Francesco Piccolo. Un esercizio assai difficile ma, a detta di De Angelis, molto appassionante. “La vita bugiarda degli adulti” è una serie, immensamente realistica, capace di raccontare quotidiane verità malcelate senza girarci troppo intorno. Al centro deiambientati in una Napoli degli anni Novanta incredibilmente vera, le storie di Vittoria ( Valeria Golino ), una donna sfacciata, ribelle, libera e fiera di esserlo, di sua nipote Giovanna (l’esordiente), della madre Nella (Pina Turco), del padre Andrea (Alessandro Preziosi) e di una città divisa tra borghesi che vivono in eleganti case dele proletari che sopravvivono nella Napoli del Pascone. Quando Giovanna inizia a gravitare tra queste due realtà nulla le sembra più come appare.Quelle abilmente scritte dalla tagliente penna di Elena Ferrante sono vicende che raccontano, diversa da come la vorrebbero i genitori ma dannatamente convinta a non cedere a convenzioni e convinzioni. Nonostante i reiterati tentativi di sradicarne gli istinti, la giovane donna cresce a immagine e somiglianza della zia Vittoria, sorella che Andrea aveva rinnegato e donna che Giovanna vuole conoscere a ogni costo, fosse anche solo per provare a capire qualcosa in più di sé. Unfrontale con la verità per quella che è e con il fatto che negarsi la possibilità diè un errore da non commettere mai. Il loro legame stravolge la vita di Giovanna e della sua famiglia, squarciando il velo che fino ad allora aveva reso le loro esistenze apparentemente giuste, perfette, immacolate. Davanti agli occhi di esseri umani spaesati e di certo non pronti a una simile forza che solo la vita vissuta sa sprigionare, si srotolano, costellate di insicurezze, disorientamenti, equilibri fragili e inaspettate bellezze ben nascoste dove non si è soliti cercarle.e si scioglie come neve al sole al cospetto di una serenità che nulla ha a che vedere con i canoni che a Giovanna volevano far credere normali ma che, in realtà, nascondevano tradimenti, infelicità e frustrazioni. Quella firmata da De Angelis in “La vita bugiarda degli adulti” è indubbiamente unache, ancora una volta, accende i riflettori sulla potenza delle(e dei giovani) che, in un modo o nell’altro, sanno sempre come rovesciare il tavolo, cambiare le regole del gioco e vincere mano e partita. Una serie che va oltre lo schermo, che bussa alle porte degli spettatori e, senza chiedere il permesso, chiede a gran voce se la vita che stanno vivendo è (davvero) quella giusta. La colonna sonora di Enzo Avitabile rende la serie ancora più “esclusiva”, punteggiando alla perfezione l’emotività e i. Magistrale anche la selezione dei pezzi inseriti negli episodi, da Gianna Nannini a Édith Piaf, passando - addirittura - dai 99 Posse. Da vedere e capire.