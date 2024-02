Lauro: "Vengo dalla periferia di Roma, a 12 anni con mio fratello vivevamo in una comune"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

Dall’ultimo singolo “ Che sarà ” agli anni dell’adolescenza vissuta in, passando per il Achille Lauro , artista libero come pochi, esempio di trasformismo senza paragoni nel panorama musicale italiano contemporaneo, si racconta a trecentosessanta gradi a “”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky Tg24 (nella puntata in ondaalle 21 su Sky Tg24 e sempre disponibile On Demand). Lauro (32 anni), che recentemente ha firmato anche la sua prima linea make-up genderless , ha rilasciato nei giorni scorsi il singolo “”, una lunga riflessione sulla vita e sulla morte. “Questo nuovo pezzo è sicuramente una ripartenza importante.” racconta Lauro, apprezzato per il suo talento compositivo quanto per le sue doti di performer, esaltate da uno stile impareggiabile, trasgressivo, provocatorio e glam. “Cambiare sempre è una mia caratteristica,” spiega il cantante annunciando alcuni progetti futuri, tra cui quattro live unplugged: il 22 e 26 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 24 e 25 gennaio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.Guardando al passato, invece, l’artista svela alcuni dettagli della sua infanzia. “Prima dei 12 anni vivevo a Roma con la mia famiglia. Poi per diversi motivi. Era una casa di ragazzi, quindi scritte sui muri ovunque. La cosa bella è che ho assorbito tanto da quel periodo della mia vita, ero in contatto con tantissimi giovani artisti, ragazzi che cantavano, artisti di qualunque tipo, gente che dipingeva” dice Lauro. E aggiunge: “Nel contesto difficile da dove provengo, l’estrema periferia romana, è palese il fatto che. Avevo chiari gli esempi di come non sarei voluto diventare che mi hanno aiutato a diventare una persona forse migliore”.Per quanto riguarda la carriera, Lauro svela che l’artefice della prime collaborazioni importanti. “Marracash è stato il primo insieme a DJ Shablo, che mi convocò a Milano per propormi un contratto di management” dice il cantante le cui contaminazioni musicali sono partite dal rap. “Una mia particolarità negli anni è stata proprio cambiare in ogni album. Questo perché sento chiaramente” ammette Lauro . La svolta: “”, singolo pubblicato il 24 gennaio 2018 come terzo estratto dal quarto album in studio “Pour l'amour”, remix di “Thoiry” di Quentin40 e Puritano. “E’ stato veramente un momento in cui ho detto ‘è cambiato qualcosa’” spiega Lauro che è arrivato al successo con “”. “Avevo questa canzone da tempo e ho pensato fosse una chicca, una mosca bianca, che andava tenuta per una situazione incredibile. E così l'ho portata al Festival di Sanremo . Abbiamo lavorato per otto mesi giorno e notte” dice l’artista che ha preso parte anche all' Eurovision Song Contest 2022 , rappresentando San Marino con la sua "".Spaziando dall’universo creativo al Festival di “Domenica”, alla collaborazione con Gucci, passando per le opere d’arte in Nft e il metaverso, nel prossimo futuro di Lauro c’è unche partirà a breve. “Volevo fare qualcosa che fosse vicino alle persone. Legare in qualche modo. L'idea è di fare un tour nelle scuole , incontrare i ragazzi e parlare proprio di orientamento, del futuro, dell'importanza di credere in quello che si fa, dell'importanza di saper sbagliare, di trovare quello che ti piace., è fatto per qualcosa, deve capire che cosa e perseguire quella strada” conclude Lauro.