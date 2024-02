Lorella Cuccarini sul coming out della figlia: "La mia famiglia è senza barriere"

Chi è Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini

commenta il coming out della figlia: “la mia famiglia è senza barriere”. L’ex ballerina, cantante, showgirl e attuale insegnante di canto di “Amici” di Maria De Filippi (dove ha ricoperto anche il ruolo di maestra di danza) ha unaCome ha sempre sognato, ha messo al mondo ben quattro figli: la primogenita, nata il 4 agosto del 1994, quindi, il secondogenito venuto alla luce il 19 settembre del 1996, e i, nati il 2 maggio del 2000. Tutti avuti con il marito, pseudonimo di Silvio Capitta, produttore televisivo e teatrale con cui è sposata dal 1991. Qualche giorno fa la figlia, rispondendo ad alcune domande dei follower, aveva rivelato: “Una persona mi interessa per com’è,”. Sottolineando che “”, la ragazza aveva aggiunto: “In generaledi un ragazzo così come di una ragazza”.Parole da molti interpretate come un coming out e che hanno fatto il giro del web e delle cronache rosa. Un ‘gossip’ che ha sorpreso anche la, indimenticabile protagonista di uno spot per un’azienda di cucine, con slogan “la più amata dagli italiani”. Intervistata da “Gente”, Cuccarini ha spiegato di non aver alcun problema sull’ orientamento sessuale della figlia. Quello che più l’ha colpita è ilche si è creato intorno a quella dichiarazione, per niente scandalosa.“Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole" dice al magazine. "È grande,. Se c'è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato è: l’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici” le parole della showgirl. Sempre al magazine "Gente", l’ex ballerina impegnata da due stagioni nel talent show “Amici”, aggiunge: “Rispetto le idee e la vita dei miei figli. Se si fidanza con una donna?, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia”.Chiara Capitta (insieme al gemello Giorgio) è ladi quattro fratelli. Ha compiutolo scorso 2 maggio. E la mamma, sui social, ha celebrato il doppio compleanno con tanto di post con gli "auguri ai 'torelli' di famiglia! Con la speranza che sia per voi un anno ricco di felicità e di progetti realizzati". A differenza della mamma ha scelto una vita lontana dal mondo dello spettacolo. Ma nonostante tutto è la più famosa tra i quattro figli (su Instagram è seguita da oltre 38mila fan). Questo perché è una: ha iniziato a giocare da giovanissima (a 12 anni) e, partita dopo partita, è diventata capitano della Roma femminile Oggi, in serie C, gioca ancora nella Roma nel ruolo die indossa la fascia da Capitano. Nella sua vita, però, non c’è soltanto il pallone. La ragazza ha studiato Business administration alla European School of Economics, èe content creator. E da qualche tempo ha fondato l’agenzia di marketing Meros Agency. Insomma è un’esperta di social e, infatti, c’è proprio lei, come ha rivelato tempo fa a “Verissimo”, dietro gli account dell’interprete di “”. Quindi, mamma e figlia hanno un rapporto strettissimo anche per motivi professionali.Nel salotto tv di Silvia Toffanin, a “Verissmo”, la calciatrice aveva detto: “È da un anno ormai che, e devo dire che mi diverte tantissimo”. “Ogni volta è una scusa per fare un po’ le pazze, e per cantare in macchina a squarciagola. E tutto questo mi diverte moltissimo, perché voi vedete un lato di lei che a volte è un, ma a casa, invece, è una” sono le parole di Chiara.