Matilda De Angelis su ansia e acne: "Bisogna imparare a essere vulnerabili"

C’è chi lotta con il peso, chi non ama i propri capelli , chi combatte per avere una pelle migliore . Da qualche tempo lenon hanno più paura di condividere con i propri fan leperché dietro le luci scintillanti dello spettacolo ci sono i problemi , grandi e meno grandi. La cellulite, così come l', sono 'democratiche', colpiscono Vip e Nip allo stesso modo. Vietato, però, chiudersi in se stessi. Lo dice, l'attrice nata a Bologna l'11 settembre 1995 e nota per il ruolo della protagonista femminile nel film "" con Stefano Accorsi per la regia di Matteo Rovere ma anche per le più recenti interpretazioni nella serie tv internazionale "" (al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant) e per il personaggio di "Gabriella" nel film "" su Netflix.L'attrice soffre di acne e più volte ha condiviso il problema e il suo stato d'animo su Instagram dove ha un seguito di circa 650mila follower. L'ultimo sfogo proprio in queste ore. "Ho iniziato a soffrire diormai quasi tre anni fa. La sensazione di stordimento che provoca è difficile da spiegare. Ho sentito per giorni e settimane un macigno sul petto che mi impediva di respirare, la sensazione che tutto attorno a me perdesse di senso, uno svuotamento emotivo feroce che non risparmiava nessun sentimento, bello o brutto che fosse, la paura di uscire di casa o di tornarci, perché ogni minimoanche quotidiano poteva significare per me la rottura di un 'equilibrio' a cui mi aggrappavo per convincermi che andasse tutto bene" scrive l'attrice su Instagram, postando una serie di scatti che la ritraggono in momenti di difficoltà, in lacrime."Per me l’è stato ildi questo grande male, anche se per tanto tempo ho pensato che ne fosse la causa" scrive ancora la 26enne. Poi aggiunge: ", a cercare aiuto, ad aprirsi rispetto alle proprie fragilità, a rispettare i tempi e gli spazi che ci sono consoni, bisogna imparare a non essere nemici di noi stessi, a rispettarci nelle nostre zone di luce come in quelle d’ombra. Io sto imparando che non posso controllare tutto nella vita e che prefissarmi costantemente uno standard di perfezione irrealizzabile in ogni ambito (lavorativo, sentimentale, ecc) mi ha intossicato la mente". Così il messaggio finale: "Capire chi siamo, cosa vogliamo, di cosa abbiamo bisogno, quali persone, cose, situazioni ci fanno bene e quali no è necessario per crescere e guarire.".Anche altri personaggi famosi hanno spesso raccontato di soffrire di problemi alla pelle lanciando sempre messaggi. Lo ha fatto più volte Aurora Ramazzotti : la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti da diversi anni combatte una dura battaglia contro l'acne e, anche se ha provato diversi trattamenti, i segni rossi sul viso stentano ad andar via. E più volte si è mostrata con iperché la perfezione non esiste, la vera bellezza sta nell'essere se stessi e nell'accettarsi così come si è.Altro caso:. L'influencer, oltre a documentare la sua battaglia sui social, ha sdoganato l'acne alla: nonostante il make up professionale, sul viso dell'ex volto di "Uomini e donne" si vedevano i brufoli. ". E se qualcuno non va oltre a quest’ultime non abbattetevi, non lasciate questa persona galleggiare nella sua ignoranza ma fatele capire che dietro l’apparenza c’è una persona, si celano dei sentimenti, sempre" aveva scritto sui social in quella occasione.Ma l'acne è comune anche tra a Hollywood e dintorni. L'attriceè tra le star che ha pubblicamente raccontato di averne sofferto a 17 anni a causa degli ormoni e poi dello stress. Dei suoi problemi di pellene ha parlato nel libro "The Body Book" in cui ha raccontato che nel suo caso è riuscita a guarire dall’acne, contro cui ha lottato per anni, grazie a un’alimentazione diversa e più sana. La top model(sorella di Kim Kardashian) si è mostrata con l’acne in occasione dei Golden Globes di qualche anno fa, poi successivamente in un’intervista uscita su "Allure" ha dettagliato la sua battaglia contro i problemi di pelle iniziata quando aveva 14 anni. E la lista potrebbe continuare all'infinito visto che l'acne è lapiù comune negli Stati Uniti e l’ottava più diffusa al mondo. Oltre 40 milioni di persone, senza distinzioni di sesso o di età, sono colpite ogni anno da qualche forma di acne, e quasi l'85% degli individui tra i 12 e i 24 anni soffre di acne. Anche se si tratta di un problema estremamente diffuso, è fin troppo spesso. Proprio per questo motivo, da qualche anno il mese di giugno è stato nominato l’, cioè il mese nazionale sulla consapevolezza dell’acne.