Mercoledì, una storia d’amore tra la giovane Addams ed Enid? I creatori sono "aperti a tutto"

Mentre il ballo dispopola sui social e laè sempre ai vertici delle classifiche per ore viste, i creatori aprono a una possibiletra la giovane Addams e la sua amica Enid. La serie firmata dal visionario Tim Burton connei panni dell’ eroina simbolo della cultura gothic e del femminismo ha abbondantemente superato 1 miliardo di ore guardate, rimanendo dietro solo a “ Squid Game ” e “ Stranger Things 4” nella classifica di popolarità di tutti i tempi del servizio di streaming Netflix. Un successo planetario ribadito anche dal famoso ballo - sulle note di “” dei The Cramps - diventato virale nei social (su TikTok è nato pure un trend) in cui Ortega si lancia verso un assolo decisamente fuori dalle righe ma che lascia lo spettatore attaccato allo schermo per tutto il tempo.

Insomma, i creatorihanno regalato al pubblico qualcosa che non si era mai visto prima: il, lontano dalla sua bizzarra e amabile famiglia. Anche se la serie Netflix è soltanto l’ultima di una lunga serie di adattamenti, remake e spinoff della storica famiglia Addams, la particolarità è proprio il fatto di vedere Mercoledì indurante la vita scolastica, alla, il collegio per reietti. Qui l’icona teen-gotic è coinvolta in un fantastico giallo che la vede impegnata nella risoluzione per tutta la prima stagione. E il finale lascia molte porte aperte che fanno pensare a unTra le storie da sviluppare c’è anchetrae la compagna di stanza, il(l’attrice Emma Myers). Molti fan del progetto Netflix hanno immaginato untra le due ragazze, tanto dall’aver coniato una crasi ad hoc: “”. Al Gough e Miles Millar, intervistati da “The Hollywood Reporter”, a tal proposito dichiarano che nulla è escluso, ma l’elemento più importante su cui concentrarsi è l’amicizia tra i due personaggi.“Questa idea della sorellanza è la chiave della serie.e, ovviamente, alle volte i personaggi si rivelano da soli, che è la cosa divertente che amiamo della televisione, ovvero si tratta di un percorso naturale. Abbiamo una mappa del percorso e ci piacerebbe avere delle strade lungo quella mappa che ci portano in direzioni inaspettate” sostiene Millar, mentre Gough dichiara: “Per noi questo spettacolo riguarda anche questatra Mercoledì e Enid,. Il fatto che si siano davvero connesse con il pubblico è stato davvero gratificante”. Insomma, i due non chiudono a una potenziale storia d’amore tra le due ragazze ma precisano: “Non vogliamo farci guidare dalla parte sbagliata dai fan o cose del genere, vogliamo soloe vedere come questi personaggi svilupperanno la loro amicizia”.Sulle possibili vibrazioni queer tra le due studentesse , interviene anche Ortega. In un’intervista al sito “Screen Rant” sostiene: “È così facile essere commossi da Emma Myers. È così facile. È così dolce e. E penso sia spaventoso per Mercoledì, motivo per cui le piace., e penso che quella dinamica sia stata molto naturale”. E aggiunge: “Tutti conoscono quella persona super solare e felice e quella persona super oscura e deprimente.. Queste sono sempre le mie dinamiche preferite e penso che sia una cosa venuta molto naturale”. La serie “Mercoledì” non è ancora stata confermata ufficialmente per unama, considerando il clamoroso successo che sta ottenendo, il rinnovo dovrebbe arrivare a breve.