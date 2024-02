Miguel Bosé a nudo nella serie tv che racconta la vita privata e la carriera dell'artista

Il cast della serie Bosé

, cantautore, attore ed ex ballerino spagnolo naturalizzato italiano, si racconta anella nuova serie biopic ”, disponibile sudal. Circondato da un alone di mistero e fascino, Bosé (66 anni) è sempre stato una persona molto riservata: per la prima volta l’artista abbatte i muri della sua incredibile vita svelando i suoi punti di forza e le sue debolezze, offrendo così al pubblico uno sguardo intimo sulla sua carriera.Fin dalla nascita, Miguel Bosé era destinato alla, nonostante le rigide convenzioni imposte dalla Spagna, suo paese natale, negli anni Sessanta. Suo padre,, era tradizionale e conservatore e una figura di spicco della corrida spagnola, mentre sua madre,, era una grande star del cinema italiano, sofisticata e moderna nei modi. Bosé ha preso il carattere forte del padre, la bellezza della madre, ladi entrambi. Nel 1968 la tumultuosa relazione dei genitori di Bosé giunge al termine dopo 13 anni e decidono di separarsi, unoall’epoca per la Spagna conservatrice. All’età di, la separazione ha un grande impatto su Bosé, segnando l'inizio delin un personaggio seducente e dirompente, tratti caratteriali che userà per scuotere il mondo un decennio più tardi.Bosé, pur avendo avuto in passato relazioni con donne (la più importante con), è dichiaratamente omosessuale . Suo padre, però, lo voleva “macho e donnaiolo” tanto che pare che sia stato proprio l’uomo a spingerlo a perdere la verginità con una donna, forzandolo ad avere un liaison con un’allora giovane Amanda Lear . Per 26 anni è stato legato allo scultoree durante la relazione hanno avuto quattro figli, per madre surrogata : Bosé nel 2011 ha annunciato pubblicamente, tramite Facebook e Twitter, di esser diventato papà di due gemelli,, mentre nel 2013 ha rivelato alla rivista spagnola “Shangay” di essere padre di altri due gemelli,. Nel 2018, quando è arrivata la rottura dal compagno, è iniziata una vera e propria battaglia legale per i bambini.Ad aprile 2021, dopo un silenzio durato alcuni anni, si è raccontato in una lunga intervista al tv spagnola “La Sexta”, suscitando non poche polemiche. “”, ha rivendicato il cantante ammettendo di aver avuto, nel decennio ’80-’90, “anni selvaggi in cui ho scoperto il lato oscuro che abbiamo tutti: droghe, sesso selvaggio, sostanze ”. Bosé ha ammesso di aver “pensato che fosse una parte necessaria, legata alla creatività”, fino a quando non si è reso conto che era “diventata una dipendenza quotidiana” e ha iniziato a perdere la sua grazia e a causare seri problemi. “, più il fumo di erba, l’ecstasy. Ho smesso tutto lo stesso giorno, sette anni fa”.Ogni episodio della serie (sei in totale) è incentrato su una diversa canzone di Miguel Bosé e ripercorre momenti cruciali della vita dell'artista attraverso dei. Il racconto si svolge durante la promozione del suo album multi-platino “”, un momento speciale per l’artista che decide di realizzare un sogno a lungo rimandato: diventare padre. Nella serie Bosé è interpretato da, che lo ritraggono in diversi momenti della sua vita. Il cast comprendenel ruolo del padre di Bosé, Luis Miguel Dominguín, mentre Valeria Solarino è la madre, Lucia Bosé, esi cala nei panni della Tata, una figura centrale nella vita del cantante.Nella serie ci sono ancheche interpreta Rosario Primo de Rivera, l’ultima moglie di Luis Miguel Dominguín;, che interpreta Miguel da piccolo e l’attrice cubanache interpreta Giannina Facio, un’attrice e produttrice costaricana che ebbe una relazione con Miguel Bosé mentre frequentava Julio Iglesias, quest’ultimo interpretato da Miguel Ángel Muñoz.interpretano Rosa Lagarrigue, manager e amica di Miguel da 40 anni, in diverse fasi della sua vita. Inoltre,presta il volto a Nacho Duato, un coreografo spagnolo ed ex ballerino di danza classica che è stato direttore artistico della Compagnia Nazionale di Danza per 20 anni e ha incontrato l’artista all’età di 18 anni. I due furono immediatamente attratti l’uno dall’altro, vissero insieme a New York negli anni Ottanta e rimangono amici intimi ancora oggi.interpreta Ana Obregón, la famosa attrice e conduttrice televisiva spagnola il cui primo fidanzato fu proprio Bosé e che è rimasta grande amica della superstar internazionale. Mentreinterpreta Domingo Dominguín, lo zio preferito di Bosé. La serie originale Paramount+ è stata prodotta da, in collaborazione con Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global e Legacy Rock. La serie è stata diretta dae scritta da Ángeles González Sinde, Isabel Vázquez y Boris Izaguirre.