"Nata per te", la storia di Luca Trapanese e la figlia Alba arriva al cinema

”, il film sulla storia di Luca Trapanese e la figlia Alba arriva al cinema il. Una storia d’amore senza pregiudizi, un rapporto magico tra padre e figlia che scatta fin da subito ma anche una battaglia di carte bollate contro la classica burocrazia italiana.Questo e molto altro è “Nata per te”, la pellicola ispirata alla vita di Luca Trapanese , assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli che per primo in Italia ha adottato una bambina con la sindrome di Down . Sulle note de “” di Lucio Battisti commuove il trailer del film rilasciato in questi giorni che prende vita dalle pagine del libro omonimo (edito Einaudi), scritto dallo stesso Trapanese insieme a Luca Mercadante.Prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm con Vision Distribution, Ministero della Cultura e Sky Italia, “Nata per te” è diretto dal registae disponibile in sala a partire dal 28 settembre.“Io ed Alba insieme oggi siamo una famiglia . La nostra è una storia di diritti, di lotta, ma soprattutto una storia d'amore” scrive Luca Trapanese sui social annunciando l’uscita della pellicola. “Nata per te” racconta, infatti, la storia di Luca e Alba:che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme.Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di Down e, appena nata, è statain ospedale. Luca è un 40enne single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da une lotta per ottenere l’affidamento di Alba. Quante famiglie “tradizionali” devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione? Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita?Superando, Luca riesce a raggiungere il suo obiettivo, diventando così il papà di Alba, quella bambina che gli ha cambiato la vita e che, grazie a lui, ha ritrovato il sorriso. Di qui il titolo del libro e della pellicola: sembra proprio che Alba sia nata per Luca e Luca per Alba.e continuano a rappresentare uno degli esempi di amore puro più belli in assoluto.“Nata per te”, il racconto cinematografico sulla storia di Luca Trapanese , vede come protagonista, l’attore classe 1992 originario di Salerno che interpreta proprio il futuro papà. Poi ci sono(vincitrice del David di Donatello alla migliore attrice non protagonista per “È stata la mano di Dio”) e(vista recentemente in “Romantiche” e “Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti). Nel cast anche(già nella serie tv “Blocco 181”),(due volte vincitrice del David di Donatello per la migliore attrice non protagonista) e con la partecipazione speciale diLe riprese della pellicola sono iniziate ae sono andate avanti per circa sei settimane prevalentemente a Napoli e provincia. Dopo il primo ciak, il registadichiarò: “Poter raccontare la storia di Luca e Alba è per me un grande privilegio, una profonda gioia e una bellissima responsabilità”. E adesso, a pochi giorni dal debutto in sala, il regista commenta così: "Per il periodo storico, politico e cinematografico in cui viviamo, riuscire a fare questo lungometraggio è stato un grandissimo privilegio,". Luca Trapanese , invece, sul set disse: “Sonoche venga realizzata una pellicola sull’inizio della mia vita con Alba, mia figlia. E ritengo anche molto importante che, grazie al cinema, temi a me molto cari arrivino al grande pubblico”. All'inizio della produzione della pellicola commentò pure, fondatore e presidente Cattleya: “Ci ha colpito l’idea di fondo del libro di Luca, che, ma la convinzione che non esista, se non come diversità”. “Un’idea radicale e convincente. Siamo sicuri che questo lungometraggio saprà toccare il cuore di un pubblico molto ampio e, contemporaneamente, aprire una riflessione su questioni importanti per la nostra società” concluse.