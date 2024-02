Premio “antirazzista” a Harry e Meghan alla vigilia della serie tv che ha già scatenato polemiche

La docu-serie “Harry & Meghan”

Le polemiche intorno alla serie

Alla vigilia dell’uscita (con polemiche) della docu-serie Netflix di, i due - duca e duchessa di Sussex - sono stati insigniti del celebre premio assegnato dalla “” durante il “” organizzato in onore di RFK a New York e tenutosi martedì 6 dicembre. Kerry Kennedy – la settima degli undici figli di Robert F. Kennedy ed Ethel Kennedy – aveva già annunciato nelle scorse settimane la sua decisione di volerai due per la posizione “eroica” da loro assunta contro il “” della famiglia reale oltre che per il loro impegno sul tema della salute mentale Nel suo discorso celebrativo, il principe Harry ha dichiarato: “Ogni volta che un uomoo agisce per migliorare la sorte degli altri o si batte contro l’ingiustizia, invia una”. Meghan gli ha fatto eco: “Il sogno duraturo di RFK di unè molto più di una semplice speranza. È una domanda diretta, una sfida specifica, un invito all’azione, una prova di coraggio individuale e spirito collettivo”. Durante il “Gala Ripple of Hope”, la duchessa ha anche parlato delda lei vissuto tra le mura della casa reale , che l’ha portata a lottare contro se stessa e i pensieri suicidi, affermando che per la prima volta ne ha parlato da Oprah Winfrey per dare alle persone “, ma più di questo per sentirsi davvero come se non fossero sole, perché penso che spesso sia quello che può essere l’ostacolo più grande quando ti senti in quel modo, tu non vedi una via d’uscita”. Durante la cerimonia, Harry e Meghan hanno annunciato unatra la loro “Archewell Foundation” e l’organizzazione Robert F Kennedy Human Rights (RFKHR), l’Archewell Foundation Award for Gender Equity in Student Film. “La nostra speranza con questo premio è di ispirare una nuova generazione di, dove diversi talenti emergenti hanno una piattaforma per far sentire la propria voce e raccontare le proprie storie” ha dichiarato la coppia.” è il titolo della docu-serie inche sbarca su Netflix(episodi 1-3, mentre gli altri escono il 15 dicembre). La regista, candidata a due Oscar e premiata agli Emmy, presenta unosu una delle coppie più discusse della storia. Si parte daltra il principe Harry e l’attrice Meghan Markle per poi proseguire con leincontrate nel, fatto che li hanno portati ad allontanarsi dal Paese e dai loro ruoli istituzionali come famiglia reale. Il documento si presenta come “” nel quale Harry e Meghan raccontano la loro storia d’amore. Ma non solo. Nella serie, amici e familiari rivelelano pubblicamente cosa significa vivere vicino alla coppia e cosa esiste davvero dietro la loro rinuncia al prestigio della Corona. I commenti degli storici analizzeranno la situazione dele i rapporti della famiglia reale con la stampa. Ma soprattutto, la serie indaga e rende di pubblico domninio il punto di rottura, quando è che “”, ovvero quando hanno scelto di ‘abbandonare’ la famiglia reale.I tabloid inglesi l’hanno bollata come unain piena regola. L’annuncio da parte del colosso streaming Netflix di rilasciare la serieha scatenato le polemiche: l’8 dicembre ricorronodalla morte di Elisabetta II e nei giorni scorsi si è abbattuto unsulla casa reale, ovvero il licenziamento di, ex dama di compagnia della defunta sovrana , accusata di aver rivoltosulle origini di una responsabile di un'organizzazione benefica (evento presieduto dalla regina Camilla ), in realtà cittadina britannica a tutti gli effetti. Nelle anticipazioni della serie, poi Harry parla apertamente di “”, alludendo a storie fabbricate ad arte all’interno di, e di “sofferenza inflitta alle donne che entrano a far parte dell'Istituzione”, riferendosi ancora una volta alla sorte della madre Diana e alla paura che “”.