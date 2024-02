Roberta Torre: "Con le favolose porto al cinema il riscatto delle donne trans, storie belle di persone"

Un tema assai importante di inclusione sociale è diventato docufilm, ma soprattutto ha emozionato il pubblico di tutto il mondo: la regista Roberta Torre con, la storia di una comunità transessuale che vive emozioni e ricordi “normali”, dimostra quanto la vita vada vissuta nelle proprie emozioni senza cedere ad alcun ricatto. Trionfatore fra l’altro a Tokyo e Amsterdam, il film verrà proiettatonell’Aula magna del Rettorato dell’Università di Siena, in via Banchi di Sotto 55 alle 18, grazie all’intuizione di, presidentessa del Terra di Siena International Film; al termine incontro-dibattito con la regista e l’interprete principale, Porpora Marcasciano , leader del movimento nazionale; condurrà Luca Venzi, docente di teorie e tecniche del linguaggio cinematografico nel locale ateneo.“Dalla lettura dei libri di Porpora che mi sembravano molto densi, pieni di storie belle di persone dagli anni 70 in poi, storie da raccontare, come quella di Antonia morta durante il periodo di transizione e sepolta dalla famiglia con gli abiti da uomo come se si volesse cancellare tutta la sua storia e rinnegarne il percorso”.“Che non solo nel mondo trans ogni essere umano deve venire ricordato per quello che ha fatto e non per la sua identità violata. Il ricordo, la memoria, è l’unica cosa che abbiamo per ripercorrere la nostra storia. Negarlo è violenza”.“Un risarcimento per Antonia”.“Ho mescolato documentario e finzione con attrici non professioniste trans, persone vere. Ho intrecciato le loro storie in una seduta spiritica dove vengono fuori i trascorsi, i problemi, le speranze”.“L’obbligo di un percorso che le ha portate all’inizio a dovere usare il proprio corpo per sopravvivere, ma poi lo stereotipo si è rovesciato e quello che emerge è il desiderio collettivo di avere una vita quotidiana normale: loro fra delirio e dramma hanno preferito lo spettacolo”.Aiutata nel casting da Porpora che mi ha fatto conoscere sei amiche e io su di loro ho costruito i personaggi. Antonia assomiglia tanto a una giovane che ho visto sotto casa mia a Siena”.Intanto andrei per etimologia: il contrario di esclusione laddove ci sia la possibilità di aprirsi a visioni che non separano la gente”.“Intanto ci vuole una mentalità aperta che preveda la possibilità che l’altro non sia come te e che non debba essere demonizzato”.“La paura del diverso: è paralizzante vedere in quel mondo qualcosa che può turbare la propria esistenza. Quello che non assomiglia a te e che viene valutato peggiore”.“Lo è sicuramente: come dicevo tutto ciò che è diverso come l’handicap fa paura perché non si è preparati ad accettarlo. Si ha paura di essere invasi, fagocitati. E’ un equivoco perché poi ognuno di noi ha una sua diversità e la accetta mentre non fa lo stesso con quella degli altri. Eppure si tratta di un presupposto importante per vivere in libertà”.“E’ una metafora drammatica di tutte le privazioni che l’uomo soffre soprattutto per le fasce più deboli come le donne o i disabili, che vengono sempre aggrediti per le loro idee. Ora il regime uccide le persone e dimostra sempre più che l’aggressione, la mancanza di libertà, non è accettabile”.“Ancora indietro nonostante una apparente facciata di normalità, ma già a partire dalla vita familiare mancano uguali diritti”.“Credo che sia un problema di cultura generale: sono attrice del del mio corpo e questa è già una questione politica e riguarda anche le trans. Ognuno è libero di fare quello che ritiene sia una sua libera scelta anche contro la natura oscurantista che crede che non si possa scegliere di amare uno stesso sesso”.“La società non ama pensare che il percorso verso la fine della vita abbia valore, ma la vecchiaia è in se stessa un valore. Comporta la necessità di prendersi cura e assistere la persona, ma noi dobbiamo considerare l’anziano come paladino di saggezza e conoscenza. Non possiamo vederli come personaggi ingombranti: l’anziano deve poter passare il testimone alle nuove generazioni e farle crescere. Ne ha tutto il potere”.“Sì. Sto chiudendo un altro film, Mi fanno male i capelli: la storia di una donna che perde la memoria e si identifica nei personaggi di Monica Vitti , con il marito che la asseconda in questa sua sindrome di Korsakoff. La perdita della memoria è un tema molto importante nella nostra società, un altro tema sociale sul quale investire. E’ anche un omaggio al grande cinema italiano”.“Un viaggio”.Il disconoscimento della propria identità resta per molte trans una seconda morte, quella della loro memoria. Le famiglie si vergognano e così funerale, cerimonia e tumulazione avvengono in gran segreto tra pochi intimi, frettolosamente manomesse nell’estetica, e Gianna diventa Gianni, Luciana Luciano, Francisca Francisco. In questo modo nessuno potrà più riconoscerle. Sulle lapidi viene stampato il loro nome da uomo, in un’identità che mai più sarà quella da loro scelta durante la loro la vita terrena. È quello che accade ad Antonia, sepolta con il suo nome di battesimo, Giampaolo, nell’indifferenza dei più. Vent’anni dopo, il ritrovamento di una lettera spinge le sue migliori amiche, Porpora e Nicole, a organizzare un ritrovo della Memorabile Famiglia Reale, il gruppo di elette nella sconfinata costellazione trans, per rivivere un’intera giornata tutte assieme nell’appartamento storico, come facevano nei favolosi weekend di molti anni prima. Anche se all’inizio lo tengono nascosto, il vero lo scopo della riunione è quella di organizzare una seduta spiritica che permetta ad Antonia di ritornare temporaneamente sulla Terra. Solo così sarà possibile darle una degna sepoltura: un funerale gioioso, dove alle lacrime si sostituiscono le canzoni e alle preghiere le danze, e dove Antonia potrà finalmente tornare a indossare il suo abito verde. Una festa che sarà anche una rivincita per lei e per tutte quelle persone di cui non resta altro che vago ricordo, perdute, polverizzate nella nuda terra, sotto lapidi che non appartengono a nessuno.