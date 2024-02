Romina Cecconi e la sua 'Romanina': "Non smetterò mai di sentirmi donna"

"Non smetterò mai di sentirmi donna"

"Io ho pianto tanto, tutti piangono, almeno spero": la commozione di Anna Meacci

Nel 1976 usciva da Vallecchi, in una collana dal titolo inequivocabile, ossia "", un volume di memorie destinato a fare epoca:con una illustrazione in copertina, di taglio simbolista, di Giuliano Fornari.Il libro raccontava la storia di Romina Cecconi , che aveva ottenuto con grande difficoltà un cambio di identità che la legge italianain ogni modo. L’apertura della memoria è diretta, chiara: “Sono stata in carcere quattro volte, definita dai giornali un 'scacciata dal collegio, obbligata a non uscire di casa dopo le nove di sera,della patente di guida, della possibilità di trovare un lavoro o di aprire un negozio. Ho fatto lunghi mesi di soggiorno obbligato, sono stata ricattata, offesa, processata. Tutto questo perché ho sempre sostenuto con forza, con rabbia quando ce n’era bisogno, che non avrei smesso di”. Il tono della narrazione, anche quando si tratta di fatti gravi, di aggressioni e violenze, è sempre picaresco. Lo sberleffo non manca mai, come voleva il motto che aveva adottato nelle notti alle Cascine: "Sono la donna pipistrello, mezza topa e mezzo uccello", che è poi il titolo del recente documentario di Francesco Belais e Matteo Tortora (2015).Nel libro è esilarante la parte dell’, diventata epicentro di un teatro erotico inarrestabile. Non meno brillante è la sezione dedicata al paradossale decreto che la condusse al confino a, in provincia di Foggia. Dapprima, quasi tutte vedove bianche di emigrati che le abbandonavano per anni, per poi tornare qualche volta con una altra famiglia, Romina decise che avrebbe vinto. Dopo avere sedotto tutti i maschi con completi all’ultima moda, e con una clamorosa pelliccia a scialo, adottò la, con abiti neri castigati e fazzoletto nero in testa, convincendo tutte della sua accettabilità, per il fatto di avere gravemente ferito un uomo che le era promesso e che l’aveva poi abbandonata per un’atra. Proprio il carcere femminile , che fu preludio a quella segregazione, voluta dal, come se si trattasse di una pericolosa criminale, portò al cambiamento radicale nella sua esistenza, e alche fino a quel momento nessuno aveva voluto accettare. Lo spettacolo è sempre stato un luogo dell’epifania della signora: in gioventù a Firenze, nel popolarissimo, dove si presentava come “”, evocando la prima star transessuale , spesso destinata a suscitare grande scandalo in Italia, come racconta la parte conservatrice del film La rabbia, firmata da Giovanni Guareschi (1963), in cui si rievocava una cacciata da Roma per eccesso di provocazioni durante uno spettacolo.Romanina fu star nel celebre cabaret di Madame Arthur , mecca dei travestiti e delle transessuali in quegli anni di repressione. I numeri li provava con, suo grande estimatore, ma l’ambiente non era positivo, anzi attraversato da rivalità, invidie, da violenze. Nel 1978 un maestro del cinema italiano,(l’anno dopo la realizzazione del suo film più, il magnifico Gran bollito, che varrebbe davvero la pena di recuperare), realizzò insieme auna magnifico ritratto di Romina, dal titolo allusivo C’era una volta un ragazzo, intervistando la madre, memorabile, dal nome di Umile, che racconta di avere affrontato conla rivelazione della identità del figlio e il padre adottivo, raffigurato nella sua autofficina oltrarno, mentre la dama arrivava con un abito clamoroso, dichiarando che avrebbe amato avere un flirt conL’apertura del profilo è in, dove Romina era animatrice insieme all’amica Silvia, seguono look splendidi su sfondi fiorentini, passando poi a rappresentare l’evento che suscitò scalpore il matrimonio conal Comune di Firenze nel 1977. La figura negli ultimi anni è stata spesso presente in eventi, memorie, chi scrive le ha dedicato un testo teatrale, Romanina, scritto insieme a, che lo interpretava andato in scena nel 2004. Un profilo aguzzo, sarcastico, ma anche capace di commozione, come dichiarava nelin cui parlando delle lacrime, dichiarava: “Io ho pianto tanto, tutti piangono, così credo, almeno spero”.