Sanremo 2023, una "Belva" alla corte di Amadeus. Chi è Francesca Fagnani

Chi è Francesca Fagnani

Una “Belva” a Sanremo:è unadi una serata del festival di Sanremo 2023 , in programma dalal teatro Ariston di Sanremo. L’annuncio arriva da, ospite della prima puntata di “Viva Rai2!”, il nuovo morning show di Fiorello, in onda su Raidue il 5 dicembre. Fagnani si aggiunge, così a Chiara Ferragni (co-conduttrice della prima e ultima serata) e a Gianni Morandi, presente tutte le sere.” sono le prime parole della conduttrice di “Belve” , Francesca Fagnani, all’annuncio di Amadeus della sua presenza come co-conduttrice in una serata del festival di Sanremo. In collegamento in videochiamata con “Viva Rai2!”, la giornalista ha chiesto a Fiorello “Che belva si sente?”. “Mi sento un topo, un pulcino nero” la risposta dello showman, mentre la Fagnani si definisce “”.Tornando al Festival, la Fagnani confessa di aver ricevuto una grande sorpresa: “Lo so da pochissimo, è stata unaanche per me. Non so ancora nulla, con Amadeus parleremo a brevissimo: ho raccolto con gioia enorme questo onore grandissimo”. Il suo sì all’invito di Amadeus è presto svelato: “Mi piace moltissimo il lavoro che Amadeus sta portando avanti:e riportato alcon scelte musicali accompagnate da grande successo. La mia paura più grande?. Porto il 40 di scarpe. Spero gli scalini siano abbastanza grandi”.Francesca Fagnani è nota per il suo programma di successo “Belve” nel quale intervista, con domande dirette, pungenti e senza filtri i volti più influenti del momento. Fagnani,, è nata a Roma il 25 novembre 1976. E’ laureata in Lettere con dottorato in filologia dantesca all'Università la Sapienza di Roma e hanella sede distaccata di New York. Rientrata in Italia ha inizaito la sua carriera di giornalista televisiva, partecipando ai programmi die Michele Santoro. La sua prima trasmissione come conduttrice è stata “” dove intervistava i ragazzi rinchiusi in un carcere minorile a seguito delle loro condanne per crimini connessi alla criminalità organizzata. Ha ricoperto più volte il ruolo di opinionista a “” e “Non è l'Arena”, soprattutto sul tema della malavita di Roma, mentre a novembre 2021 ha condotto una puntata de “” con Nicola Savino.quando diventa conduttrice e autrice di “ Belve ” su Canale Nove, trasmissione che dal 2021 è in onda su Raidue. Dal 2013 è legata sentimentalmente al giornalista e direttore del Tg di La7: i due hanno vent’anni di differenza. La coppia ha iniziato la sua relazione dopo la separazione di Mentana dalla moglie Michela Rocco di Torrepadula, dalla quale ha avuto due figli.