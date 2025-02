Il palco di Sanremo, si sa, è il posto giusto per lanciare messaggi che si vuole lanciare al mondo (all'Italia, dai). Con gli occhi di tutti puntati sul Festival, non sono mancati gli artisti, gli ospiti, vip vari, che hanno usato cartelli o altri artifizi per trasmettere valori che andassero al di là di una canzone. Anche l'edizione 2025 non ha fatto eccezione, ma non si tratta certo di una novità. Vi ricorda qualcosa Loredana Berté e il suo pancione?