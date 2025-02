Sanremo 2025, la classifica di Luce: le prime quattro posizioni, secondo i nostri ideali

Luce! è un magazine nato per celebrare e raccontare la diversità, l'inclusione, i diritti, la coesione. Non ci piace il bianco e il nero, preferiamo le sfumature e non amiamo il disimpegno. In una edizione di Sanremo così intimista, con gli artisti che hanno abbassato lo sguardo sul proprio intimo (e non c'è niente di male), sui propri sentimenti, ci siamo chiesti quali sono le canzoni che più rappresentano questo progetto. E abbiamo individuato quattro artisti che, al di là delle vicende extra Sanremo e fose anche al di là del talento canoro, hanno presentato canzoni che secondo noi lanciano messaggi necessari a chi le ascolti. Ecco dunque la nostra classifica.