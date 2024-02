"She, elle, lei", il progetto musicale che racconta l'universo femminile multiculturale

Si chiama "". È il nome di un progetto musicale che vede insieme, le donne arabe , e che debutterà a Firenze, al teatro Puccini,. Sul palco, quindici musiciste, musicisti e cantanti, per undedicato all’ universo femminile multiculturale . Almar’à è l’orchestra che raccoglie numerose voci di donne arabe e del Mediterraneo. L’Orchestra di piazza Vittorio nasce dal rione multietnico di Roma e ha già prodotto numerosi dischi e spettacoli, mescolando repertori tradizionali die produzione di nuove musiche originali.Ginevra Di Marco, fiorentina, è stata voce femminile dei Csi – poi Pgr – al fianco di, per poi proseguire una luminosa carriera solista con la collaborazione die di Andrea Salvadori. La sua ricerca musicale spazia dai canti popolari alla rivisitazione di capolavori della musica d’autore. Nel 2019, ha firmato un album insieme a, seguito da un fortunato tour. "" è il titolo completo della spettacolo. Ci saranno canzoni inediti e canzoni note, storie e racconti di deserti , di terre vicine e lontane, danze, speranze, nascite, addii e nuovi inizi. Il palcoscenico sarà il luogo di una grande festa in musica.Fra le voci protagoniste, oltre a quella di Ginevra Di Marco, quella delle tunisine, dell’italo/egiziana, della turca Yasemin Sannino, dell’ecuadoregno Carlos Paz, accompagnate da musicisti tunisini, turchi, eritrei ed italiani. Arrangiamenti di Ziad Trabelsi e Pino Pecorelli. Un gruppo di musiciste e musicisti del Mediterraneo , un gruppo di artisti multietnici con base a Roma, una cantante che spazia dai canti popolari toscani alle canzoni dell’ America latina , per tracciare una storia musicale che racconti. Il progetto è ideato e prodotto da Toscana Produzione musica, centro di produzione musicale con lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo. I biglietti sono in vendita a 20 e 15 euro, disponibili su Ticketone.