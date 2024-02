Skam Italia 5, la serie cult per adolescenti indaga sul tema dell'ansia da prestazione

Visualizza questo post su Instagram A post shared by Francesco Centorame (@francescocentorame_)

La storia del quinto capitolo

Visualizza questo post su Instagram A post shared by Francesco Centorame (@francescocentorame_)

Una sceneggiatura senza tabù

legata alle dimensioni sotto la media del pene. E’ il tema centrale della quinta stagione di “”, la serie cult prodotta da Cross Productions, disponibile dalin esclusiva su Netflix, per la regia di Tiziano Russo, che riceve l’eredità dache rimane, però, showrunner e autore, insieme ad Alice Urciuolo.Considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti dell’omonimo show norvegese per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, “Skam Italia” torna con una nuova stagione originale raccontata, ancora una volta,. La peculiarità della serie, infatti, è proprio quella di seguire le vicende di un gruppo di adolescenti alle prime esperienze di vita, interfacciandosi con tematiche come l'amore e l'amicizia, la sessualità, la salute mentale , le dipendenze , la violenza e le molestie , la religione e la discriminazione in generale. Dopo le prime quattro stagioni, gli storici personaggi sono cresciuti: qualcuno va all’università, qualcuno ancora al liceo. Accanto a loro, nella quinta stagione arriva un nuovo gruppo di. Al centro della storia le vicende di Elia (interpretato da) e la suadovuta alle dimensioni sotto la media del suo pene : è bello, simpatico, intelligente, popolare ed è il cantante di un gruppo. Stuoli adoranti di ragazze del suo liceo non vedrebbero l’ora di uscire con lui, eppure non ha. “Sei un puttaniere” pensano tutte. Ma è davvero così? Ovviamente no. Come sempre le cose sono più complicate di come appaiono., senso di rispetto ai propri amici: nella nuova stagione i temi cardine della serie si intrecciano con ciò che Elia vive in prima persona. Accanto a Francesco Centorame (Elia) tornano Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia),(Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Debuttano in questa stagione(Viola) e(Asia).Siamo a pochi mesi dall’esame di maturità, raccontato sul finale della quarta stagione. Invece di frequentare l’università come gli altri amici, Elia si ritrova di nuovo al liceo dopo essere stato: senza Giovanni, Martino e Luchino, Eva, Silvia, Sana e Federica, quel posto non è più lo stesso. Elia odia tutto e tutti e il suo unico obiettivo è quello di andarsene il prima possibile. Anche perché vedersi con gli altri e fare le prove della suo gruppo è diventato sempre più difficile. Da quando vive a casa di Filippo, poi, Elia deve preoccuparsi anche dell’, visto che suo padre non ha nessuna intenzione di aiutarlo dopo che lui si è fatto bocciare. Le cose diventeranno ancora più complicate quando Elia entra senza molta convinzione in una lista candidata alle, al cui interno c’è una ragazza che fin da subito lo metterà in crisi: Viola.Nonostante nel recente passato abbia dovuto affrontare una situazione difficile (una storia di manipolazione e di), Viola è rimasta una persona stupenda, solare, dolce e combattiva. È tutto quello che Elia ha sempre desiderato in una ragazza ma, come al solito, non vuole davvero esplorare l’ipotesi di entrare in una relazione. Così l’allontana pur soffrendone. Il motivo? Un’enorme ansia da prestazione legata alle dimensioni decisamente sotto la media del suo pene. “Non mi entra nei preservativi” confesserà con grande vergogna agli amici., per usare l’espressione più corretta. Una condizione che riguarda all’incirca lo 0,6 percento della popolazione. Unanel confronto con gli altri e con gli standard che la nostra società ci impone. È la paura di questo confronto che ha sempre portato Elia a scappare da qualsiasi relazione prima ancora che qualcosa potesse nascere. Ma se vuole essere felice, Elia dovrà prendere coraggio e affrontare finalmente le sue paure e le sue insicurezze.“L’idea alla base di questa nuova stagione? Indagare il, lae quello che nella nostra società continua a esserne il principale simbolo, ovvero il pene” spiega lo sceneggiatore Ludovico Bessegato. E aggiunge: “Si può essere considerati dei veri maschi pur avendo un pene sottodimensionato o non performante secondo gli standard? La risposta politicamente corretta è: ‘Ovviamente sì’. Ma quante persone sono davvero in grado didalle dimensioni nel giudizio di una persona con un pene non conforme? E soprattutto: che cosa pensano e che sensazioni provano le persone che si trovano in quella condizione?”. Così è nata questa stagione “cercando di affrontare un argomento in qualche modo tabù” continua la sceneggiatore ritenendo che “, togliendo qualche velo, fosse non solo interessante e originale, ma in qualche modo necessario”.I tormenti di Elia si uniscono alle difficoltà di Viola (interpretata da, una delle new entry della quinta stagione): il personaggio ha un passato legato ad una storia di manipolazione e di abuso emotivo e sessuale, che si innesterà sul racconto principale e finirà per travolgerlo. “Anche in questo caso un argomento difficile e delicato. Ma anche in questo caso non ci siamo voluti sottrarre e, anzi, abbiamo provato a raccontarne la complessità, costruendo una situazione in cui ifossero meno facili da identificare ad un primo sguardo, al punto che Viola per molto tempo ha pensato di essere stata pienamente consapevole delle sue azioni e delle sue scelte” aggiunge ancora lo sceneggiatore. “che si inseriscono nel solco di quello che ‘Skam Italia’ ha fatto per quattro anni e che continuerà a fare fino a quando esisterà: parlare di temi complessi” conclude Ludovico Bessegato.