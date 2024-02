Stranger Things, Noah Schnapp fa coming out: "Sono più simile a Will Byers di quanto pensassi"

L’attore Noah Schnapp gay . Il 18enne di New York, noto per il ruolo di Will Byers nella famosa serie Netflix Stranger Things ” ha fatto coming out . Nella serata del 5 dicembre, l’attore ha condiviso un video su TikTok con scritto: “Quando finalmente ho detto ai miei amici e alla mia famiglia di essere gay dopo aver avuto paura a dichiararmi per 18 anni e tutto ciò che hanno detto è stato ‘Lo sappiamo’”.Rivolgendosi ai suoi oltresul social network cinese, l’attore nel filmato ha utilizzato un trend della piattaforma con una traccia audio che recita: “Sai cosa non è mai stata? Una cosa così seria. Non è mai stata una cosa così seria. Francamente, non sarà mai una cosa così seria”. E nella didascalia ha aggiunto: “”, facendo così riferimento al personaggio che interpreta nella serie.Schnapp, infatti, affronta il tema dell’ omosessualità anche in “ Stranger Things ”. Nella quarta stagione, uscita nei mesi scorsi, Will inizia a provare in maniera evidente dei sentimenti per(Finn Wolfhard): nella, le cui riprese inizieranno a maggio, sarà affrontato ancora più apertamente il tema della sessualità di Will. Per anni i media e i fan hanno discusso delladi Will Byers, finché lo stesso attore a lo scorso luglio, in un'intervista a “Variety”, aveva rivelato: “”. Negli episodi finali della quarta stagione, il momento in cuie cerca di fargli capire i suoi sentimenti, per poi girarsi dalla parte opposta cercando di nascondere le lacrime, è uno dei più emozionanti. Un detto mai fino in fondo pere non accettato dal resto del gruppo che aveva spezzato il cuore agli spettatori. “e il viaggio che ha affrontato e che dovrà affrontare. Adesso parliamo di un adolescente che ama il suo migliore amico ma si trova in difficoltà nel capire se verrebbe accettato”, aveva spiegato Noah nell’intervista a “Variety”. Aggiungendo: “Molte personeper il personaggio che interpreto. Un uomo di quasi 40 anni a Parigi mi ha detto: ‘Wow, il personaggio di Will mi ha fatto sentire così bene. Mi ci sono relazionato così tanto. È esattamente come ero da bambino’”.A distanza di sei mesi da quelle parole, è arrivato il coming out del diciottenne Noah, che fece il suo debutto in “Stranger Things” quando aveva appena. Dopo la pubblicazione del video su TikTok è stato, anche famosi. Come l'ex cantante degli 'N Sync, Lance Bass, dichiaratamente omosessuale , che ha scritto a commento del filmato: “Benvenuto in famiglia”.