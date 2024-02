Tashi Choden Chombal, la reginetta e icona gay del Bhutan candidata a Miss Universo

Un coming out che cambierà la storia del Bhutan

"Sul palco di Miss Universo sarò la voce delle minoranze"

non sarà solo la prima candidata a rappresentarema è anche. Il regno del Bhutan è famoso per la sua filosofia della "Felicità interna lorda", un sistema economico inteso a perseguire il benessere dei cittadini. Tuttavia,, avere rapporti omosessualie definito nel codice penale come. Non è passato molto tempo e nel Paese himalayano essere gay è ancora tabù, ma c'è chi vuole cambiare le cose eancora radicata dal punto di vista culturale. Il coming out di Tashi Choden ha dato voce e una speranza alla comunità lgbtq+ del Bhutan fino ad ora silenziata.Farà la sua entrata asfoggiando fieramente la. La reginetta di bellezza, a soli 23 anni è già una vera e propria icona gay nel suo Paese. Un passato tragico alle spalle, perse entrambi i genitori all'età di 14 anni, e racconta di aver fatto coming out lo scorso giugno in occasione. Inizialmente, ha detto in un'intervista ad Afp, c'è stata una "reazione molto forte" da parte dei suoi familiari conservatori e religiosi, ma Choden rassicura che gradualmente le cose si stanno assestando.. Alcune reazioni negative sono arrivate sui social per essere stata scelta per rappresentare il Paese, ma nel complesso la reginetta sembra raccogliere consensi in patria e all'estero. Lo stesso primo ministro bhutanesesi è anche congratulato personalmente con la Miss e le ha augurato di avere successo."Essere apertamente omosessuale ed essere Miss Bhutan mi permette di beneficiare di un palco supplementare", dichiara Choden, "perché non parlo più soltanto a nome della comunità bhutanese ma a nome delle minoranze in un contesto come quello del concorso di Miss Universo.". E' in atto un lento cambiamento in Bhutan. Come fa notare Afp, la comunità Lgbt+ si sta ritagliando. Diverse donne trans hanno cambiato nome e genere sulle loro carte d'identità e stanno nascendo nuove associazioni e organizzazioni per la tutela dei diritti, come