Teo Mammucari, il toccante monologo sui padri separati: "Non ho visto mia figlia per tre anni"

La storia con Thais Wiggers e la nascita della figlia Julia

Il monologo di Teo Mammucari

Cabaret, divertimento ma anche vicende intime e storie commoventi. La protagonista sul palco delle Iene è lei, l'emozione, con interprete il conduttore televisivo e attore italiano Teo Mammucari , che martedì 10 gennaio ci ha raccontato la sua attraverso unLo showman ha raccontato la sua esperienza di padre separato , una condizione che in Italia riguarda tantissimi uomini, molti dei quali, proprio come lui, hanno avuto e hanno problemi a mantenere un rapporto con i propri figli una volta chiusa la storia con le loro madri. A dicembre il conduttore aveva pubblicato sui social una foto in cui al suo fianco c'erano l'ex compagnae la figlia, 13 anni. Ma dietro allo scatto, che immortalava la famigliola felice trascorrere una giornata gioiosa insieme, ci sono dei trascorsi che è necessario ripercorrere. Come fa il 58enne proprio nel monologo sul palco de Le Iene. La coppia si era conosciuta nel 2007, quando lei era la velina di Striscia la Notizia . Un amore appassionato che ha portato, un anno dopo, alla nascita della figlia Julia. Nel 2010, poi, la decisione di lasciarsi perché nonostante ci avessero provato i due proprio non andavano d'accordo. Ed è qui che comincia la parte complicata della vicenda: non si può pensare solo a se stessi ma bisogna tener conto delladi una persona terza, in questo caso quella della bambina. Tema, anche questo, affrontato nel soliloquio.Trattenendo le lacrime, visibilmente commosso, Teo comincia a parlare: "Dunque, quando due persone che hanno un figlio si separano si soffre sempre, perché è difficile in quella situazione dare il meglio di sé. Io sono stato travolto,perché 'la mamma è sempre la mamma ', ma anche un padre è sempre un padre mi ripetevo, ma non suonava altrettanto bene. Non ho visto mia figlia Julia per tre anni, era in Brasile con sua mamma, 'la mamma è sempre la mamma' e una volta mi ha detto 'papà è colpa mia se non ci fossi stata io non avresti avuto questi problemi'". E poi il suggerimento: "Eh no, amore mio, no, tu non sei il problema, sei la mia forza. Ecco è lì che ho capito che quando ti separi non devi pensare ai tuoi problemi, devi pensare ai figli, è solo così che puoi essere un buon genitore , io cerco di esserlo tutti i giorni, anche grazie alla mamma che dopo quei tre anni in Brasile ha capito che non poteva essere una buona madre negandomi la possibilità di essere un buon padre, non tutte hanno la sua sensibilità, lo capisco, non tutti hanno la mia fortuna, ma a tutti i papà voglio dire: non cercate rivincite, non pensate ai vostri problemi,".