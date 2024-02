The White Lotus, in America Sabrina Impacciatore è la nuova icona Lgbt

Prima o poi l’amore arriva, scriveva Stefano Benni, e intitolava così una sua raccolta di poesie. Prima o poi la fama – internazionale – arriva. E fa di, a 54 anni, un’icona LGBT negli Stati Uniti. Dove sono tutti, e per la sua interpretazione nella serie "T he White Lotus ", prodotta dalla HBO e girata nell’hotel San Domenico di Taormina. In Italia, la si può vedere su Sky Atlantic. Sono milioni gli spettatori americani della serie e Impacciatore ha steso tutti, con un’apparizione al, uno dei programmi televisivi più seguiti negli USA. Jimmy Kimmel, che condurrà anche la prossima edizione degli Oscar , è rimasto conquistato da Impacciatore, che ha sfoggiato, fra l’altro, un ottimo inglese. Fra una battuta e l’altra, con la romana che ha ironizzato sul suo profilo – "Questo è il mio peggiore: non potremmo rifare tutta l’intervista spostando il divano?" – si è parlato molto anche dei temi LGBT che la serie "The White Lotus" affronta, anche attraverso il personaggio di Valentina, interpretato dalla Impacciatore.Valentina, manager di hotel, in un episodio della seconda stagione della serie passa una notte con Mia, interpretata da. "Baciare una donna per la prima volta è stata un’epifania", ha detto la Impacciatore a "Entertainment Weekly", spiegando che il personaggio che interpreta nella serie fino a quel momento cercava di ignorare e di evitare la: "Era terrorizzata dal vivere la sua natura più profonda". E ha proseguito: "In quel momento Valentina si libera dalle sue inibizioni. È come l’eruzione dell’Etna: un momento importante, che cambierà tutto il suo futuro". Alla rivista americana, Impacciatore ha rivelato: "Ho ricevuto moltissime dichiarazioni d’amore da persone diverse: uomini, donne, ragazze, persone transgender . Ne sono molto orgogliosa.".Poi, ha parlato anche della situazione nella comunità gay in Italia. "In Italia, essere omosessuali è ancora un problema., anche legali, della c omunità queer " riferendosi al fatto che i matrimoni fra persone dello stesso sesso ancora non sono pienamente riconosciuti. "Non è giusto che chi ama persone dello stesso sesso abbia meno diritti" ha continuato. "Così, quando mi è stato affidato questo ruolo, mi sono sentita molto orgogliosa di poter appoggiare, anche in questo modo, le" ha concluso l'attrice romana.