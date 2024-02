The Woman King, la vera storia delle guerriere Agojie che proteggevano il regno di Dahomey

La vera storia delle guerriere Agojie

, un gruppo di guerriere tutte al femminile che nell’Ottocento proteggeva il regno africano di Dahomey con un’abilità e una ferocia mai viste al mondo, è al cinema grazie al film “” (distribuito da Warner Bros.) diretto dalla registae con protagonista l’attrice Premio Oscar . Il film segue l’epico ed emozionante viaggio del(Viola Davis) mentre addestra la nuova generazione di reclute e le prepara allacontro un nemico determinato a distruggere il loro stile di vita. Ma è ispirato aIl regno di Dahomey (corrispondente all’attuale Benin, paese dell'Africa occidentale) è stato fondato nel 1600 ed è durato fino al 1904. Ha avuto un’importanza fondamentale nella tratta atlantica degli schiavi tra il XVIII e il XIX secolo: circa il 20% degli schiavi portati nelle Americhe in quegli anni proveniva da lì. Le. Nel regno erano conosciute anche comeche significa “”, mentre gli europei – rimasti impressionati dalla loro resistenza – le avevano soprannominate le, in riferimento alle combattenti della mitologia greca.La formazione delle unità militari femminili è da attribuire alla(o Nan Hanbbe), salita al trono nel 1708, che fondò un gruppo di. Il fratello minore della regina, Agadja, una volta diventato re, decise di trasformare le guardie di Hangbè in una vera e propria unità militare che utilizzò nel 1727 in unacontro il regno di Houeda. Grazie alle Mino il re riuscì a trionfare e conquistare il regno rivale.Il film “The Woman King” è ambientato all’epoca del regno di(1818-1858), un sovrano che fu attivo nella tratta degli schiavi e la guerra era il mezzo principale per imprigionare gli uomini. L’esercito di Ghezo era famoso per la suacon le Agojie che avevano unnelle battaglie. Dal film è possibile capire che quello di Dahomey era un, ben lontano dalla concezione di tribù elaborata dagli occidentali per classificare la popolazione africana. Nel film Nanisca (Viola Davis), guerriera a capo della milizie femminili, cerca di avvertire re Ghezo (l’attore inglese John Boyega) del pericolo die di convincerlo a porre fine alla tratta di schiavi.“Per me, il film racconta una storia importante perché ci”, è il commento diche oltre a interprete è anche produttrice della pellicola. "The Woman King è per chisfidando le persone che non hanno mai creduto che una donna di colore di un lungometraggio o potesse portarlo in testa al box office" continua Davis. E aggiunge "E' per tutte leche aspettano solo di poter avere l'occasione di brillare in una luce nobile e di poterne essere fiere, come lo sono io di questo film". Per Davis il film "lo considero il mio capolavoro perché rappresenta tutto ciò che sognavo un film potesse essere. E' un racconto traumatizzata e chiamata 'brutta' , non considerata e lasciata 'invisibile'. Io ti vedo Viola, e vedo tutte le bambine come te. Ti dico di smettere di scappare, questo è il regalo per te e tutte le bambine come te".La più grande difficoltà incontrata nel ricostruire la figura delle guerriere Agojie è legata al fatto che a parlare storicamente di loro sono stati soprattutto autori europei durante e dopo la colonizzazione dell’Africa. I resoconti, quindi,. “Credo che le guerriere abbiano leggermente disarmato coloro che ne scrissero” sostiene ancora Davis. E aggiunge: “Non tanto perché fossero indomite e spietate ma quanto perché donne, credo che sia stata per loro una grande sorpresa. Le descrissero come ‘mascoline’ o ricorrendo a espressioni del tipo ‘sembrano bestie’,come delle donne facessero parte delle truppe militari africane”.La, che alle donne davaa differenza di altre, si basava su una struttura sociale progressista, in cui tutti i ruoli di potere erano perfettamente bilanciati senza alcuna distinzione di genere. La parità di genere riguardava tutte le cariche più importanti, da quelle militari a quelle religiose, passando per quelle economiche. “Grazie alla storia delle guerriere Agojie abbiamo la possibilità di riflettere su cosa significhi essere una donna” sostiene la regista Gina Prince-Bythewood. E sottolinea: “Capiamo. Le guerriere, realmente esistite, hanno fatto qualcosa di sovrumano anche se non erano supereroi”.