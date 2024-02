Torna "Blinde Date", il concerto al buio per supportare bambini e adulti colpiti da cecità evitabile

Far tornare alla vi(s)ta milioni di persone cieche: la mission di CBM

"La pandemia ci ha fatto conoscere il buio"

Unper scoprire il. È questo il ", lo speciale spettacolo ideato dal pianista e compositoreche, organizzato da(l'Organizzazione umanitaria impegnata nella cura e prevenzione della cecità) accompagna il pubblico in un’esperienza unica di immersione nel buio dove viene stravolto l’Il concerto si terrà, alle ore 21, al, alle ore 21,Conservatorio Verdi diAvvolto da un’iniziale penombra, il pubblico in sala verrà lentamenteda un’improvvisazione pianistica che farà perdere ie susciterà emozioni nuove e forti. Dalla completa oscurità, in cui saranno immersi sia il pianista che il pubblico,illuminante nel suo far comprendere in nuovo modo la realtà. Il “Blind Date - Concerto al buio” esprime perfettamente lal’alternanza luce-buio-luce rappresenta il ritorno alla vita di milioni di persone cieche aiutate da CBM neiche, grazie a una semplice operazione chirurgica o ad attività di prevenzione e cura della vista, possono tornare a. Nel concreto sono bambini e adulti, oltre un milione in un anno in 9 Paesi del Sud del mondo, che vengono riportati alla luce grazie allecome dichiarato dalla campagna di sensibilizzazione “Fuori dall’ombra, per il diritto di vedere ed essere visti” lanciata da CBM Italia a ottobre in occasione della"Ci sono delle cose uniche al mondo, una di queste è il ‘Blind Date - Concerto al buio’: la musica si confonde con il buio che si confonde con la luce, raccontando così la metafora di quello che CBM si impegna a fare ogni giorno nel mondo, soprattutto nei Paesi del Sud del mondo dove i bambini che non vedono hanno il diritto di essere inclusi e avere un futuro" spiega, direttore di. "Attraverso l’arte, che è bellezza, con l’amico Cesare Picco raccontiamo ciò che usualmente non è considerato bellezza: dal buio alla luce in teatro, dal buio alla luce nei Paesi poveri del mondo".L'artistaha commentato così il lavoro di CBM: "Conoscere il buio per comprendere la luce: questo viaggio sensoriale che parte dalla luce, fa vivere e conoscere il buio più profondo fino alle tenebre e poi fa tornare alla luce aiuta a comprenderedi CBM. È ciò che ci è accaduto anche negli ultimi due anni di vita a tutti i livelli e in tutto il mondo:in una parola ilOggi stiamo tornando alla luce, consapevoli di conoscere un po’ di più la nostra realtà. Perché nel, molte di più di quelle che si possono immaginare". Negli anni il “Blind Date - Concerto al buio” ha riscosso un grande successo in ogni teatro in cui è andato in scena, come l’Hangar Bicocca di Milano, il Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Pavarotti di Modena. L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione, per info: https://www.cbmitalia.org/partecipa/blind-date