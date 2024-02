Tre donne per un festival. Sono Aida Yespica, Elisabetta Pellini e Eleonora Vallone. Protagoniste, in varie forme, della prossima edizione del MISFF, il festival cinematografico di cortometraggi che si svolgerà a Montecatini dal 2 al 6 novembre 2022. Tre donne e tre modi differenti di "fare cinema" dedicandosi alle questioni dell’ambiente, della natura, dei giovani: perché questi saranno i temi nodali del festival di quest’anno.

Dopo il mio gravissimo incidente d’auto, ho deciso di cambiare radicalmente la mia vita", dice Eleonora. "Sono, letteralmente,. Rischiavo di non muovermi più, e invece ora ho imparato di nuovo a muovermi, e ho ritrovato la forma fisica e quella mentale grazie all’acqua. E ho voluto restituire parte del debito che ho verso l’acqua , creando un festival dedicato a. Alcuni di questi film faranno parte del programma del Montecatini film festival, in un gemellaggio all’insegna dell’attenzione all’ambiente, all’ecosistema e ai rapporti umani”.

L’acqua protagonista dell’edizione 2022 del MISFF, ma anche le, premiata nella scorsa edizione per il suo esordio come regista con "SelfieMania – L’amore nonostante tutto", commedia corale sull’ amore al tempo dei social , sarà ospite d’onore della prossima edizione. "Credo che le donne siano la speranza, l’energia nuova di cui ha bisogno il cinema italiano. Non solo attrici : ci sono donne scenografe, costumiste, montatrici, produttrici, registe , sono sempre di più e sempre più brave. E di tutte le età: la protagonista dell’episodio che ho diretto in 'SelfieMania' è una splendida ragazza che risponde al nome di Milena Vukotic , piena di intelligenza, di grazia e di ironia".