Venezia 79, vince la battaglia della fotografa Nan Goldin contro il commercio degli oppioidi

Gli altri premi della 79esima Mostra del Cinema di Venezia

A Venezia si celebra la fotografa e attivista americana di fama internazionale,. Il Leone d'Oro della 79esima edizione della Mostra del cinema di Venezia è stato assegnato a “” di, unico documentario sui 23 titoli in corsa. Il film, dedicato a Nan Goldin, attraverso diapositive, dialoghi intimi, fotografie rivoluzionarie e rari filmati, racconta la suaper ottenere il riconoscimento della responsabilità dellaper le morti di overdose da farmaco. Goldin ha condotto una dura campagna contro la Purdue Pharma, l’azienda farmaceutica di proprietà dei Sackler, produttori dell’antidolorifico Oxycontin, responsabile dellache ha sconvolto gli Stati Uniti e ucciso almeno 500.000 persone. Nel mentre, la famiglia ha riciclato la propria immagine pubblica vendendosi cometanto che ai Sackler sono state intitolate fino a sette sale del Metropolitan Museum di New York e altre nel Museo del Louvre di Parigi.In “All the Beauty and the Bloodshed” Goldin ripercorre le proprie vicissitudini familiari e professionali e il tortuoso viaggio che l’ha condotta allada questi antidolorifici oppioidi. Nel corso di quasi due anni, Poitras ha visitato la Goldin nella sua casa di Brooklyn, per una serie di interviste audio che, insieme alle diapositive e alle fotografie della stessa Goldin, costituiscono l’ossatura del film. Dopo essere sopravvissuta aquasi fatale, nel 2017 Goldin ha fondato ilPain (Prescription Addiction Intervention Now) per fare pressione su musei e altre istituzioni artistiche affinché interrompano le collaborazioni con la famiglia Sackler, che da tempo sostiene finanziariamente le arti. “Il mio più grande orgoglio è quello diin un mondo in cui i miliardari possono contare su una giustizia diversa da quella di persone come noi e la loro impunità è totale negli Stati Uniti. E, per ora, ne abbiamo abbattuto uno” ha dichiarato la fotografa a Venezia.Nata a Washington il 12 settembre 1953, Goldin è considerata tra le più prestigiose fotografe contemporanee. E’ nota per la sua fervida aderenza a importanti cause e tematiche, tra cui. Il suo lavoro più celebre “” del 1985, una sorta di slide show composto da circa 700 immagini scattate tra il 1979 e il 1985, nelle quali Goldin ha ripreso le sue esperienze personali e amorose all'interno della comunità queer in cui ha vissuto nel quartiere di Bowery a New York in quegli anni, la, trasformando l'istantanea familiare intima in un genere artistico e in un’arte fotografica.È attivista di “Act Up” (Aids Coalition to Unleash Power), l’organizzazione internazionale ad azione diretta, impegnata a richiamare l'attenzione sullee sulla relativa e possibile pandemia, per condurre a legislazioni, ricerche e trattamenti medici che portino alla fine della malattia, mitigando la perdita vite e salute umane. La fotografa nel 1989 ha organizzato la prima grandea New York e ha fatto parte del gruppo Visual Aids, promotore della giornata mondiale sull’Aids del primo dicembre. Dal 1995 il lavoro di Goldin si è allargato ad altri temi e collaborazioni: progetti di libri con il fotografo giapponese Nobuyoshi Araki, skyline di New York, paesaggi, foto del suo compagno Siobhan, bambini,, genitorialità, di cui si trova ampia traccia nel libro “”, pubblicato nel 2003, una collezione di fotografie che percorrono 35 anni della sua carriera.Il, Premio per la migliore regia, è stato vinto daper il film “”. Cannibalismo e personaggi che vivono ai margini sono al centro del suo primo film ambientato tutto nel ventre d'America con protagonisti Lee ( Timothée Chalamet ) e Maren (Taylor Russell, che a Venezia 79 ha vinto il premio Mastroianni come attrice emergente), due persone che attraverso l'amore trovano il modo di crescere. “” della regista francese di origine senegalese, già vincitrice del Premio César come miglior cortometraggio per “Vers la tendresse”, si è aggiudicata due premi importanti: ilper l'opera prima ma anche il. Diop mette in scena una storia vera che ha sconvolto la Francia nel 2016: al Tribunale di Saint-Omer la giovane scrittrice Rama assiste al processo a Laurence Coly, una donna accusata di averdi quindici mesi, abbandonata all'arrivo dell'alta marea su una spiaggia nel nord della Francia. Ma mentre il processo va avanti, le parole dell'accusata e le deposizioni dei testimoni sconvolgeranno le certezze di Rama, e metteranno in discussione anche la nostra capacità di giudizio.Il Premio Speciale della Giuria di Venezia 79 - presieduta da Julianne Moore - è stato vinto da “” di Jafar Panahi, il, che ci va giù duro con l'Iran, raccontando da una parte la voglia di fuga di chi ci vive e, dall'altra, quella di restare e combattere proprio come ha fatto e fa lui.è andata la Coppa Volpi grazie a “ Tár ” di Todd Field che racconta il percorso di Lydia Tár una rinomatae compositrice nel mondo internazionale della musica classica, prima donna a ottenere la conduzione della Berlin Orchestra, e omosessuale: verrà accusata di molestie. In campo maschile, laè andata aper “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh, mentre ilper la Miglior attrice lo ha conquistatonel film “Vera” di Tizza Covi e Rainer Frimmel che in un mix di finzione e realtà, interroga sulla bellezza ma anche sul peso di esser figli di un personaggio famoso (lei è la figlia di giuliano Gemma, ndr).