“Semplicemente bambino” è il titolo dell’edizione numero 65 de “Lo Zecchino d’Oro” che, come da tradizione, si fa si fa portavoce di “Operazione Pane”, la campagna di Antoniano che supporta 18 mense francescane in Italia e cinque nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria). La kermesse, nel segno dell’inclusività, vede in gara 14 brani che parlano di temi attuali.

Lo Zecchino d’Oro in tv

Lo Zecchino d’Oro 2022, tradizionale gara di canzoni per bambini, va in onda su Raiuno giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre (ore 17,05) e sabato 24 dicembre (ore 17) con la conduzione di Francesca Fialdini e Paolo Conticini per le prime due puntate, mentre per la finale il padrone di casa è Carlo Conti, direttore artistico della kermesse. I conduttori non sono soli sul palco dell’Antoniano. Con loro ci sono gli youtuber Ninna e Matti, che guideranno la Giuria dei Piccoli (giuria ufficiale dello Zecchino d’Oro composta da 20 bambini); Cristina D’Avena che fa parte della Giuria dei Grandi e durante la finale e porta sul palco la sua musica; il Grande Mago, Alessandro Politi, con i suoi spiritosi trucchi di magia; gli immancabili Buffycats della serie “44 gatti”. Ospiti della prima puntata anche Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica, Giorgio Minisini, atleta di nuoto sincronizzato, Francesco Bocciardo, nuotatore paralimpico, campioni delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che propongono il brano “Ognuno è campione” con il Piccolo Coro dell’Antoniano.

I protagonisti de Lo Zecchino d’Oro 2022

Sono 14 le canzoni in gara, interpretate da 17 bambini provenienti da undici diverse regioni italiane insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. I piccoli cantanti raccontano temi importanti e attuali: l’ambiente, il cambiamento climatico, la diversità, il rapporto con i genitori. “È in corso una graduale evoluzione rispetto alle precedenti edizioni, sia a livello musicale che dal punto di vista dei testi, con melodie e sonorità che niente hanno da invidiare rispetto alle canzoni presenti sul mercato ‘adulto’” sostiene Lucio Fabbri, direttore musicale di Zecchino 2022. A firmare le canzoni 30 autori di musiche e testi, tra cui Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese insieme a Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia, Deborah Iurato e Virginio.

Ecco i le canzoni in gara e gli interpreti:

1 “Mambo rimambo” cantata da Frida Ruggeri, 8 anni, di Moncalieri (Torino);

2 “Ci vuole pazienza” cantata da Beatrice Marcello, 4 anni, di San Fermo della Battaglia (Como) ed Elia Pedrini, 9 anni, di Parma;

3 “Come King Kong” cantata da Giulia Baccaro, 10 anni, di Gravina di Catania;

4 “L’orso col ghiaccio” cantata da Benedetta Morzetta, 8 anni, di Cerreto Guidi (Firenze);

5 “L’acciuga raffreddata” cantata da Eleonora Busacca, 6 anni, di Ragusa;

6 “Il mondo alla rovescia” cantata da Susanna Marchetti, 10 anni, di Gignano (L’Aquila);

7 “Zanzara” cantata da Francesco Berretti, 5 anni, di Genova, Diana Giorcelli, 6 anni, di Monza e Olga Gorgone, 6 anni, di Paola (Cosenza);

8 “Il panda con le ali” cantata da Mariapaola Chiummo, 7 anni, di Scicli (Ragusa);

9 “Mettiamo su la band” cantata da Ferdinando Catapano, 9 anni, di San Giuseppe Vesuviano (Napoli);

10 “Mille fragole” cantata da Maryam Pagliarone, 9 anni, di Roma;

11 “La canzone delle settimana” cantata da Chiara Paumgardhen, 9 anni, di Sant’Angelo d’Alife (Caserta);

12 “Il Maglione” cantata da Massimiliano Peralta, 7 anni, di Varsavia (Polonia);

13 “Gioca con me papà” cantata da Gioele Frione, 8 anni, di Finale Ligure (Savona);

14 “Giovanissimo papà” cantata da Giorgia Nocentini, 8 anni, di Reggello (Firenze).

Tutti i brani sono già disponibili su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi all’interno della compilation del 65° Zecchino d’Oro, realizzata da Antoniano con la direzione musicale e artistica del Maestro Lucio Fabbri e distribuito da Sony Music Italia. Nella tre giorni televisiva, il 22 dicembre è previsto l’ascolto delle prime sette canzoni, il 23 dicembre le altre sette e nella finale del 24 dicembre vengono riproposte tutte ed è prevista la proclamazione del brano vincitore.

Lo Zecchino D’Oro inclusivo e accessibile

Quest’anno lo Zecchino d’Oro sarà non solo accessibile, ma veramente inclusivo grazie all’impegno di Rai Pubblica Utilità e alla pubblicazione in esclusiva su RaiPlay. Tutte le puntate sono come sempre sottotitolate su Raiuno alla pagina 777 di Televideo, e la puntata finale di sabato 24 dicembre anche audio descritta per permettere proprio a tutti, di percepire ogni elemento visivo in grado di trasmettere al meglio l’atmosfera ed il clima della manifestazione – luci, colori, movimenti, sguardi – e di conoscere ogni minimo dettaglio in onda – dalla scenografia, agli abiti. Inoltre, per la prima volta, in virtù di un accordo di collaborazione tra Rai Pubblica Utilità e l’Istituto statale per sordi di Roma Antonio Magarotto, oltre 30 bambini – sordi e udenti, allievi dell’Istituto – interpretano in LIS (Lingua dei segni) come solisti e in piccoli cori, ricreando le emozioni e il ritmo dei piccoli cantanti e del Piccolo Coro dell’Antoniano, le 14 canzoni in gara dello Zecchino d’Oro 2022, dando vita a 14 emozionanti clip accessibili anche con i sottotitoli, e pubblicate in esclusiva su Rai Play.

Operazione Pane

L’edizione numero 65 di Zecchino d’Oro si intitola “Semplicemente bambino” per ribadire il diritto di qualunque bambino di vivere i suoi anni più belli con gioia, serenità e spensieratezza. Ma non è l’unico messaggio solidale della kermesse. Come sempre, lo Zecchino d’Oro si fa portavoce di “Operazione Pane”, la campagna di Antoniano che supporta 18 mense francescane in Italia e cinque nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria). “Operazione Pane”, con le sue storie, è protagonista delle tre puntate di Zecchino d’Oro e, durante la finale, è possibile sostenere le mense francescane con un sms o una chiamata da rete fissa al 45588 (la campagna è attiva fino al 25 dicembre). L’iniziativa solidale è il cuore pulsante dello Zecchino d’Oro e ha nel Coro dell’Antoniano il suo primo portavoce. Lo Zecchino d’Oro nasce, infatti, per diffondere i valori di pace, fraternità e speranza attraverso la musica e il canto dei bambini ed è da sempre legato al sostegno di questa iniziativa solidale in favore delle persone accolte dalle realtà francescane.